拒領6千再＋1！王世堅支持年前發現金　堅決喊：我一定捐出來

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

國庫去年超徵稅收4500億，蘇貞昌日前定調春節後全民普發6000元現金「還稅於民」。不過，包括民進黨立委郭國文、民進黨前台北市議員梁文傑、社民黨議員苗博雅、民進黨立委范雲等都說要將6千元捐出。民進黨台北市議員王世堅今日也堅決喊出，「我一定不會領，我一定捐出來」，更表態支持在過年前發放現金。

王世堅6日下午受訪時表示，「6000元現金就像三倍券、五倍券一樣，我一定不會領，一定是捐出來。而且不只是我，只要經濟上過得去的朋友們，他們的家人大概都會放棄。」另針對6000元預計發放時間點，王世堅則回應，他支持在年前發放，但就算發了他也不會去領，因為錢夠用就好。

王世堅認為，行政院不要再講財政紀律、公共債務法等道理，人民很有智慧也懂得分析，行政院現在應該做的，就是省去繁文縟節，不要再「作之君作之師」，趕快發現金，有很多民眾已經火燒到屁股了。

不僅如此，王世堅也點名數位發展部長唐鳳，建議他可以在網路上建立芳名簿，鼓勵大家將6000元捐出來。同時，他也預估，那些經濟上過得去且願意捐出來的人，包括他與其家屬在內有300多萬人跑不掉，這樣政府至少可以省下200多億，直言「這樣的事要趕快做才對。」

王世堅更補充，許多大企業與有錢人，年關到了會想捐錢，去幫助有需要的中低收入戶等，行政院應該多鼓勵大家善良仁慈，一起做好事，而不是一天到晚陳腔濫調，痛批「誰不曉得公共債務法？誰不曉得財政紀律？」