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「那個男人耍賴了」！蘇貞昌宣傳政績　王世堅諷如袁世凱般邀功

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌拍板花1400億全民普發6000現金，預計開春後發放。對此，台北市議員王世堅說，「我一定捐出來」，還說數發部部長唐鳳可以在網路上弄芳名簿，鼓勵經濟上過得去的人捐出來；另外，王世堅也諷刺，蘇貞昌日前發布的政績宣傳片，行徑與民初的袁世凱有異曲同工之妙，大嘆原來歷史會重演。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

行政院長蘇貞昌在去年底發布「這個男人太狠了」政績影片，王世堅6日下午受訪時表示，他看了嚇一跳，「那個男人耍賴了」。過去學校老師教我們都是為善不欲人知，蘇院長剛好相反，恨不得全天下都知道，所以拍了影片、做了梗圖，就是邀功、討功勞。

「讓我想到，這跟歷史上袁世凱異曲同工。」王世堅說，蘇院長他說他五大政績，豬瘟、口罩、同婚、冷氣、電纜，袁世凱說他有經武、匡國、開化、靖難、定亂、交夷六大功，「天啊，異曲同工，我看了真的是瞠目結舌、目瞪口呆，原來歷史會重演的」。

王世堅諷刺，袁世凱最後說他是為了救國救民，所以他要當皇帝，「同樣的，蘇院長說他為了穩定政情，所以他要續任閣揆，哇，幾乎是歷史會重演」。

而針對政院拍板普發6000元，王世堅表示，就像三倍券、五倍券一樣，「我一定不會領，我一定捐出來」，且只要經濟上過得去的朋友們，他們跟他們的家人大概都會放棄。

「我覺得這次，其實行政院不要再講什麼大道理了。」王世堅說，不要講什麼財政紀律、公共債務法一大堆的，人民很有智慧，人民懂得分析，現在行政院應該做的，就是省去繁文縟節，趕快發現金就對了，因為有很多民眾已經火燒到屁股了。

王世堅也提到，像數發部部長唐鳳很有方法，可以在網路上弄一個芳名簿，鼓勵大家如果經濟上過得去的，就捐出來，「我估計如果稍微富裕的、經濟上過得去的，願意捐出來的連他的家屬在內，300多萬人跑不掉，政府至少可以省個200多億」，這樣的事要趕快做才對，甚至有大企業、更有錢的人，年關到了認為應該多捐一些錢來幫助有需要的青年朋友們、中低收入戶等等，這都是好事。

王世堅說，行政院應該做的是鼓勵同胞們善良這面，鼓勵大家善良仁慈，尤其年關到了，大家一起來做好事，這才正確，「而不是一天到晚在講那些，說實在話，四個字，陳腔濫調，誰不曉得公共債務法、誰不曉得財政紀律？」

至於是否支持趕在過年前發放？王世堅說，他支持在年前發放，但他一定不會去領，過去三倍券、五倍券，馬英九時代的振興券我也沒領，「因為我還過得去，我認為前剛好夠用就好，我相信跟我一樣看法的人一定很多，所以我是認為這件事不必再討論了」。

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