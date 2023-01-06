周玉蔻批「人老作怪」　王世堅直接反嗆：她更老不是？

記者陳家祥／台北報導

名嘴周玉蔻6日在廣播節目中罵民進黨立委高嘉瑜「貝戈戈」、酸議員王世堅「人老愛作怪」，對此，王下午受訪表示，「我不評論周玉蔻的話，我的智慧沒那麼高」；至於周玉蔻喊話黨內處理王跟高，還說是「人老作怪」？王反諷，「喔，她更老不是？我少她10歲吧，不小心講出她的秘密」。

▲周玉蔻、王世堅。（組合圖／ETtoday資料照）



針對高嘉瑜近來逆風言論遭黨內砲轟，王世堅說，「我認為高嘉瑜說的、做的是對的，即便她有一些話講的方式可能不被人家所喜歡」，可是民進黨原始的精神、目的是什麼？高嘉瑜並沒有違背，反而她更符合黨原始的精神。

王世堅說，政黨只是手段，目的是要為國家、為社會做事，「所以我覺得成天拿著政黨、黨紀要去處分別人的人，成天喊團結的人，其實都是想幹壞事的傢伙」。

王世堅說，這些人蠱惑其他黨員、其他社會支持者，來指責說人家講真話是不對，這不是很奇怪嗎？民進黨還有許多大老，現在仍然健在，雖然年紀大了，大家可以去問問他們的看法或想法。

王世堅說，行政院當務之急不是拍影片、不是做梗圖，更不是修理高嘉瑜，就面對問題，趕快解決才對。

媒體追問，是否感受到網軍側翼敗選後沒有收斂，甚至威脅賴清德處理異己？王世堅說，「我覺得他們如果敢威脅賴清德，大家走著瞧，我希望所有網軍側翼到此為止，夠了，社會已經忍耐夠了」。

王世堅表示，相信網軍也不敢了，「我還是在講，尤其過年，你跟你小孩相聚，面對面你怎麼跟你小孩講『林北做網軍』，不是笑話嗎？」