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台南善化民宅火警　消防人員滅火搶救

▲台南市善化區文昌路１處民宅，6日中發生火警，台南市消防局出動善化分隊等前往搶救，火勢約20分鐘撲滅，但消防人員在整棟屋內搜救均無發現人員受困傷亡。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市善化區文昌路１處民宅，6日中發生火警，台南市消防局出動善化分隊等前往搶救，火勢約20分鐘撲滅，但消防人員在整棟屋內搜救均無發現人員受困傷亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區文昌路１處民宅，6日中午12時45分許發生火警，台南市消防局出動善化分隊等13車27人前往搶救，因屋主稱有人受困在屋內，消防人員除接駁射水滅火外，同步火場搜救，火勢約20分鐘撲滅，但消防人員在整棟屋內搜救均無發現人員受困傷亡情事，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市善化區文昌路１處民宅，6日中發生火警，台南市消防局出動善化分隊等前往搶救，火勢約20分鐘撲滅，但消防人員在整棟屋內搜救均無發現人員受困傷亡。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於6日中午12時45分許據報，台南市善化區文昌路１處民宅發生火警，有明火及濃煙竄出，屋內疑有人受困，119馬上出動南科、善化、大內、安定、新市等消防分隊與新化中隊、第四大隊各式消防車13車27人前往搶救。

▲台南市善化區文昌路１處民宅，6日中發生火警，台南市消防局出動善化分隊等前往搶救，火勢約20分鐘撲滅，但消防人員在整棟屋內搜救均無發現人員受困傷亡。（圖／民眾提供，下同）

消防人員馬上接駁水帶射水射救，火勢在下午1時許撲滅，馬上進行殘火及排煙處理，現場燃燒棉被、書籍，燃燒面積約4平方公尺，但消防人員同步進行人員搜救時，均未發現有人員受困，但屋主表示一樓後門有被開啟，疑似受困者已逃出屋外。

屋主表示，火災前有跟兒子爭吵.之後就冒煙，因手機未帶出無法聯繫到人。但2樓及3樓消防人員都仔細搜尋都未發現人員，現場交由善化分局警方後續調查中。

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