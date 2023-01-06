台南官田純樸農村驚見「超大裸女看板」　真相曝光...大家都傻了

▲台南藝術大學吳姓男學生，在台南市官田區社子社區設立一幅巨大的「裸女」看板，引起地方、往來民眾與網友熱議。（圖／翻攝自吳姓學生臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市官田區社子社區，自2022年12月中旬就出現一幅巨大的「裸女」看板，看板中上1名長相清秀妙麗的長髮少女，以「半裸」之姿躺在沙發上，整體畫面十分亮麗搶眼，但也引起地方居民熱議，認為有違善良風俗向警方報案，警方指出，該看板是台南藝術大學1位男研究生的藝術作品，看板中的女子其實就是該男學生，大家「誤會了」！

台南官田區社子社區係純樸的農村部落形態，民風純樸保守，但自從2022年12月中旬以後，在台南市官田區社子鎮安宮對面的道路旁空地，就出現一幅大型「裸女」看板，看板圖上有1名長相清秀妙麗的長髮少女，以類似「半裸」之姿躺在沙發上，整體畫面十分亮麗搶眼，引發當地居民熱議。

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台南市麻豆分局官田派出所所長張力仁指出，該「裸女」看板設立當天，就有民眾向警方報案，指該看板有妨害風化之嫌，警方據報立即派員查處，並通報官田區公所與市府工務局，警方調查後也循校安系統通報台南藝術大學，校方也認為該看板係研究生的期末作品，係藝術表現，並非色情廣告物。

案經區公所、公務局、交通局等單位會勘後，認定該作品性屬「廣告物」，而該學生也有合法向地主承租。

▲地方居民在了解事實真相後，也表示理解尊重學生的藝術表現。

張所長指出，據了解該作品作者係吳姓男學生，而看板中的「裸女」係由該名男學生所裝扮，並非女子所拍攝，警方對其藝術作品表示尊重，警方也派員向當地居民說明該「裸女」看板，是學生的藝術作品，並非色情廣告物，居民在了解事實真相後，也表示理解尊重學生的藝術表現。

▲吳姓學生曾把自己作品放在臉書，而被AI系統檢查到認定是性暴露而自動刪除。

張所長表示，公務局已於2023年1月3日發文給當事人，要求在1個月內補正申請程序或自行拆除，警方的立場雖然尊重學術藝術創作表現，但也要兼顧民情、社會觀感等輿情，所以希望此一事件能圓滿處理，除市府公務單位對看板是否拆除等問題外，警方還有維護治安、善良風俗的多元責任，警方希望給學校及當事人合理處理的時間與空間，警方在1月5日與校方邱學務長達成共識，由校方系所老師先開會討論這起藝術作品與社會實驗的定義與處理方式，先由校方自行處理，如果校方一直無法處理，那警方才會考慮此一行為是否違反社會秩序維護法違反善風俗之構成要件，依法查處，警方仍希望此事此圓滿解決落幕。

▲吳姓男學生留長髮，外表清秀亮麗，外貌神似女生。

吳姓學生在其臉書也有說明他的創作理念，並表明自己是男生，只是看起來像女生，其創作靈感最主要是曾把自己作品放在臉書，而被AI系統檢查到認定是性暴露而自動刪除，他對此感到不解，所以在真實的世界中公開這樣的圖像，看真實世界人們對此事的反應，整個過程都是一場社會實驗。