台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑...躲2天後上午遭拘提到案

▲台南地檢署專案小組人員已於6日上午拘提在逃重要涉案人林士傑到案。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，被檢方列為涉案人的台南市區漁會理事長林士傑，6日上午10時被專案人員拘提到案，目前由專案人員訊問中，本案目前相關涉案人已到案，正釐清案情擴大偵辦中。

檢方1月4日搜索約談時，關鍵人林土傑就未到案，其女兒聲稱父親去爬山，山中訊號不好因此才未到案，經檢方簽發拘票後，台南地檢署襄閱主任檢察官證實，專案人員已於6日上午10時將林拘提到案，目前由專案人員訊問，進一步釐清案情中。

據了解，檢調專案小組偵辦台南市正副議長賄選案，搜索傳訊台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員。檢方1月4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。

檢方向台南地院聲請羈押郭再欽及楊志強，台南地院法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊志強則諭知請回。針對楊志強涉案部分，專案小組檢察官於5日補強證據後，立即向法院提起抗告。同日，專案小組鍥而不捨，再次傳喚前經訊問後交保之市議員李鎮國及其妻高梅仙、及相關涉案人黃怡萍等3人，經檢察官訊問後，李鎮國夫婦請回，但認為黃怡萍所述顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。