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過年送上設計款兔年紅包可愛吸睛　趣味諧音春聯迎來整年好運

兔年設計款春聯紅包（圖／Pinkoi提供）

▲比起傳統紅包袋，收到華麗燙金紅包令人眼睛一亮。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年即將迎來兔年，想挑副好春聯、準備紅包袋，不妨選擇搭配可愛兔子插畫或融入諧音吉祥話，在增添新春喜氣的同時，也讓傳統過年變得創意有趣味，網購平台就推出兔年紅包春聯特輯，網羅限量款、燙金、可愛等眾多設計款式，提供消費者挖掘挑選。另外，已成日常必備的口罩也很應景，六款卡娜赫拉的小動物兔年聯名口罩，要讓人戴上以後不只年味十足，還有福氣來報到。

過年送祝福，紅包袋搭配可愛插畫或趣味手寫字，不僅讓傳統過年變得有趣，收到的人也會感到驚喜。東森購物網集結多款兔年紅包袋，像是兔年立體卡通紅包Q萌造型增添新年喜慶氛圍、華麗的金兔燙金紅包袋一拿出來就閃亮全場、以及扇出滿滿財氣的摺疊扇子紅包，滿滿心意與創意，這一包就是與眾不同；目前平台有「愛呦尾牙」活動，祭出全站折價券限量開搶、挑戰任務拿$1200、訂單滿額抽$1500東森幣等眾多好康優惠。

兔年設計款春聯紅包（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi x miffy 獨家聯名款兔年春聯。（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi用漂亮好設計迎兔年，除了推miffy兔獨家聯名款，亦精選各式可愛又不俗氣的兔年紅包，有萌兔插畫圖案、兔年限定款、也有經典燙金設計，以及IP限量紅包袋，包括懶散兔與啾先生、卡納赫拉、貓爪抓、艾絲樂小兔紅包袋，每款都有濃濃的兔年氣息，此外，也推薦在門口貼上「兔」諧音祝福語的創意春聯，例如兔年行運中、兔個吉利、兔飛猛進、好運兔YOU等，喜氣又吸睛。現在站上推出買「紅包/春聯」享滿件優惠活動。

BioMask卡娜赫拉的小動物兔年聯名口罩（圖／BioMask提供）

▲BioMask卡娜赫拉的小動物兔年聯名口罩，共有六款。（圖／BioMask提供）

迎接兔年，BioMask與卡娜赫拉的小動物進行夢幻二次聯名，推出六款福氣滿滿的限定口罩，有似錢幣橘色的烤麻糬粉紅兔兔代表步步高升，拜年吉祥款用直觀的大紅色，配上橘子、鳳梨、蘋果等吉利水果，為新春招來好運；粉紅兔兔迎春款推薦給喜歡少女風的人，戴上櫻花粉的甜美口罩作為兔年的命定款；P助及粉紅兔兔在新年也換了新衣，化身成為鯛魚、不倒翁及麻糬的可愛模樣。每盒內含10片立體單包裝口罩，單盒售價185元，搭配口罩活動優惠，享有任選三盒10入口罩最低299元起。

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