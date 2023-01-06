雲林犯下9竊案！「誠實碗粿」貨車也遭殃　大盜尿尿遭警包圍落網

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林近期發生多起汽車觸媒轉換器竊案，連知名「誠實碗粿-陳媽媽碗粿」的廂型車也受害。斗六警分局專案小組鎖定犯嫌並連日追蹤，跨轄將何姓犯嫌當場逮捕，到案查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等及毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

▲40歲的何姓竊嫌租居斗六，活動範圍在雲林及南投竹山區域，專挑較偏僻地點，鎖定貨車或廂型車等底盤較高車輛下手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局偵查隊長楊志盛說明，接獲民眾報案發生竊案後立即組成專案小組全力追查，並報請雲林地檢署指揮偵辦，專案小組調閱大量監視器影像，鎖定犯嫌使用車輛，經連日追踪在1月4日下午緊跟至桃園市八德區，趁犯嫌下車上廁所之際伺機一擁而上，順利將40歲的何姓犯嫌逮埔，當場人贓俱獲。

▲1月4日下午警方緊跟至桃園市八德區，趁犯嫌下車上廁所之際伺機一擁而上，順利將40歲的何姓犯嫌逮埔，當場人贓俱獲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊志盛指出，經瞭解近期隨著觸媒轉換器價格飆漲，是該類竊案頻傳原因，何嫌於斗六租屋活動範圍在雲林及南投竹山區域，專挑較偏僻地點，鎖定貨車或廂型車等底盤較高車輛，利用深夜四下無人之際，迅速鑽入車底利用電鋸鋸斷排氣管，平均每竊一件犯案時間不到10分鐘，而被害車主都是隔日啟動車輛時才發現異常聲響，驚覺汽車觸媒轉換器被竊。

▲警方當場人贓俱獲，查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案電鋸、電鑽、千斤頂等及毒品吸食器1組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊志盛表示，何姓竊嫌於斗六警分局轄區所犯竊案共9件，在專案小組鍥而不捨積極查緝下，鎖定犯嫌使用車輛並以車追人將其逮捕，1月4日掌握其行車蹤跡，貿然攔停恐危害其他人員安全，一路謹慎跟隨至桃園，趁其下車時以優勢警力圍捕，共查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案電鋸、電鑽、千斤頂等及毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

▲警方於何嫌車上查獲贓物及犯案工具，汽車觸媒轉換器1具、犯案電鋸、電鑽、千斤頂等及毒品吸食器1組。（圖／記者蔡佩旻翻攝）