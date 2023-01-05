春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

▲雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，傳遞幸福物資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節將至，雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，今年結合15間企業及多位個人小額捐款等，並包含7-11超商勸募209道雞湯，以及北部民眾捐贈15道雞湯，共襄盛舉共捐贈91萬6200元，傳送到經評估及通報有需要的鄉親家裡，讓人性的溫暖隨著年菜傳遍鄉里，讓愛心持續傳遞，處處有溫情。

雲林縣長張麗善表示，過年和家人圍爐吃一頓熱騰騰的團圓飯，看似平常，但對於弱勢家戶及鄉親或是種奢求。因此，縣府於2020年首創「雲林縣愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年春節期間更結合20鄉鎮、市公所、警察局，提供420包緊急物資包及50包保暖物資，讓有緊急物資需求的鄉親和街友能夠就近至公所或派出所、分駐所領取。

▲雲萱基金會賡續統籌辦理「雲林縣愛心年菜整合平台」，今年結合15間企業及多位個人小額捐款等，並包含勸募雞湯，共襄盛舉共捐贈91萬6200元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

財團法人雲萱基金會董事長黃凱稜指出，雲萱從2020年承辦年菜發放，累計服務人數多達2-3萬人，期間從董事會到全體社工、志工，老老少少全力配合，做的歡喜，也期待鄉親能得到這份溫暖，過個好年。社會處長林文志也呼籲，春節期間「社福服務不打烊」，如有需要幫助的民眾，請協助通報1957福利諮詢專線或縣府1999專線，讓縣府能及時提供協助。

▲雲林縣政府社會處今年春節期間更結合20鄉鎮、市公所、警察局，提供420包緊急物資包及50包保暖物資給有需求的鄉親和街友，能夠就近至公所或派出所、分駐所領取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）