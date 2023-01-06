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台南議長賄選案！關鍵人「保冷袋藏8百萬」未遭收押　檢方抗告

▲台南地檢署檢察官5日補強證據後針對楊志強部分提出抗告，另再傳喚李鎮國、高梅仙、黃怡萍，訊後以黃怡萍避重就輕涉嫌重大，向法院聲押。（圖／記者林悅攝）

▲台南地檢署檢察官5日補強證據後針對楊志強部分提出抗告，另再傳喚李鎮國、高梅仙、黃怡萍，訊後以黃怡萍避重就輕涉嫌重大，向法院聲押。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選案，將市議長邱莉莉等8人交保，另聲押郭再欽與楊志強2人，其中郭再欽裁定羈押禁見、禁止通信，楊志強請回，其中關鍵人、圓山國際開發總裁楊志強，雖被從保冷袋搜出800萬現金，但仍被法官請回，檢察官5日補強證據後針對楊志強部分提出抗告，另再傳喚李鎮國、高梅仙、及相關涉案人黃怡萍，訊後以黃怡萍避重就輕，向法院聲押黃怡萍。

專案小組檢察官於2023年1月3日指揮檢警調憲等單位122人，持搜索票兵分26路搜索台南市議會正、副議長、李文俊等4名市議員住處或服務處及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高梅仙及林世傑等住處，當日除林士傑未到案外，其餘涉案人均帶回偵訊。

經檢察官訊問後，諭知議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。

另向台南地院聲請羈押郭再欽及楊志強，台南地院法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊志強則諭知請回。針對楊志強涉案部分，專案小組檢察官於5日補強證據後，立即向法院提起抗告。同日，專案小組鍥而不捨，再次傳喚前經訊問後交保之市議員李鎮國及其妻高梅仙、及相關涉案人黃怡萍等3人，經檢察官訊問後，認為黃怡萍所述顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。另在逃被檢方拘提的林土傑於上午10時被檢警提到案

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