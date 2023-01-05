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台南議長賄選案楊志強請回...檢提抗告　急發拘票逮關鍵人

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對台南市議會關心的妨害公務案，檢方已於12月15日接獲台南市警局函報資料，目前已分案給檢察官依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對楊志強被法院請回，檢察官會補強證據後儘快提出抗告，另對林世傑部分檢察官已簽發拘票，拘提林男到案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市正副議長賄選案，台南地檢署檢察官向台南地院聲押郭再欽及中間人楊志強，台南地院4日深夜裁定郭在欽羈押禁見、禁止通信，但楊志強請回，台南地檢署5日上午指出，對於楊志強經法官請回，檢察官會補強證據後儘快抗告，針對關鍵人、南市區漁會理事長林世傑一直拒不到案，檢察官已簽發拘票，並呼籲林男儘速出面釐清案情。

台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，向台南地院聲押郭再欽、楊志強2人，台南地院於4日深夜11時左右裁定郭再欽羈押，並禁止接見、通信。另楊志強部分以證據不足而請回。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍5日上午指出，針對楊志強被法院請回，檢察官會補強證據後儘快提出抗告，另對林世傑部分檢察官已簽發拘票，拘提林男到案，南檢呼籲林男儘速出面投案，以釐清相關案情。

法官認為郭在欽否認犯行，就妨害投票自由部分，有聲請書所載之證據有證人證述、通訊監察譯文等在卷可憑，足認被告有妨害投票自由之犯行，涉犯刑法妨害投票自由罪嫌疑重大，有事實認有與共犯、證人有串證之虞。此外，尚有林姓共犯尚未到案說明，在全案未查明之前，實有致案情陷於晦暗不明之危險，且被告郭在欽與林姓共犯熟識，二人利害關係一致，有互相配合為不實陳述之動機及可能，亦恐影響證人，使證人違背真實而為有利於被告之虛偽陳述，故有事實足認被告有串證之可能。此外，現今網路及通訊軟體發達，被告如未予羈押，可輕易自己或透過他人以秘密方式再與他人溝通以進行勾串，審酌被告所涉犯罪情節，勾串及滅證之速度與危險，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行而有羈押、禁止與他人接見、通信機會以進行勾串，而裁定羈押、禁止接見、通信。

而楊志強部分，法官認為楊男只坦承2022年12月14日晚上有聚會之情，但否認有何違反公職人員選舉罷免法共同於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求罪。檢察官所提證據不足，不符羈押要件，應予駁回，並已將被告楊志強釋放。

據了解，檢調專案小組偵辦台南市正副議長賄選案，搜索傳訊台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等三名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共六名議員。檢方1月4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。

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