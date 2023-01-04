國軍爆共諜案！前退役上校刺探軍情　7人遭約談4人聲押獲准

▲高雄高分檢偵辦共諜案，聲請前、現役軍官4人羈押獲准。共犯徒刑（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國軍今（4）日傳出大型共諜案！高雄高分檢接獲線報指出，空軍一名劉姓前上校，退役後到中國經商時疑似被吸收，返台後祕密聯繫海、空軍6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，檢方昨（3）日突襲發動搜索，並帶回劉姓前上校等7人到案偵辦，經過複訊後，檢方向法院聲請劉姓前上校等4人羈押獲准，另外3名現役軍官則分別以10至20萬元交保。

據了解，劉姓上校曾在空軍服役多年，2013年退役後，開始前往中國經營生意，頻繁往返兩岸，期間遭中國的情治單位吸收，回台後利用原先在部隊中的人脈，協助對岸刺探台灣軍情機密，接觸的現役軍官多為海、空軍。

調查局國安站經長期布線，昨天報請高雄高分檢指揮偵辦，檢調突襲劉姓前上校和6名軍官的辦公處所、公司等地，並帶回7人偵訊，檢方發現，劉姓前中校接觸過的孫姓中校、龔姓少校及另名劉姓少校等3名現役軍官，3人都已將相關軍情機密透過劉交付給對岸，檢方以有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

此外，還有鄧姓、林姓和劉姓等現役少校等3人則因為還在進行刺探中就被查獲，因此被以10至20萬元交保，全案不排除有更多軍官涉案，檢方正擴大偵辦中。