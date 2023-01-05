台南正副議長選舉涉賄　陳其邁撂狠話嚴辦：以黨紀做最嚴厲處分

▲民進黨代理黨主席陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

台南市議會正副議長選舉遭爆有賄選黑金介入，台南地檢署同步對正副議長邱莉莉、林志展等人發動大搜索。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今（5）日受訪表示，支持檢調嚴查嚴辦，同時也啟動廉政會進行調查，重申「該怎麼辦就怎麼辦，會以黨紀來做最嚴厲處分」。

檢調專案小組偵辦台南市正副議長賄選案，搜索傳訊台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等三名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共六名議員。

▲▼台南市議會正、副議長選舉，由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝）

檢方4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。

陳其邁今日再三重申他的立場，支持檢調嚴查嚴辦、徹查到底，也已經啟動廉政會來進行調查。針對調查部份，希望廉政會能夠盡速了解整個案情，該約談、該調查。

陳其邁強調，希望能夠盡速的來釐清整個事情的真相，「該怎麼辦就怎麼辦，也會以黨紀來做最嚴厲的處分。」