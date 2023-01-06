好市多買3樣東西！店員噴1句「很划算」　人妻見金額...尷尬笑了

▲店員對原PO推銷升級黑鑽卡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人逛好市多時，都有被推銷升級黑鑽卡的經驗！一名人妻笑稱，昨（5）日買鮮奶、蘋果等花了800多元，豈料店員對著原PO說，「妳是一個消費很高的人，妳換黑卡很划算」，當下讓原PO傻眼了。文章曝光後，一票網友也自曝，「我那天也被這樣說，我心想我1年才去不到10次欸！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》哭笑不得直呼，昨日在好市多結完帳時，店員突然一臉認真表示「小姐，妳知道嗎，妳是一個消費很高的人，妳換黑卡很划算。」當下原PO看了結帳金額後，瞬間整個懷疑人生，因為消費金額不到900元。

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購物明細可見，原PO其實只買了鮮奶、貝果與蘋果而已。原PO尷尬笑稱，「853元，是消費很高的人嗎？」接著在內心上演小劇場，「如果全聯小姐說，我倒是相信；不過好市多，真的是一堆好物可消費！」

文章曝光後，一票網友也笑虧店員睜眼說瞎話，「我那天也被這樣說，我心想我1年才去不到10次欸」、「我哥去也被推銷過，1個月不到3次，收銀台跟他說，黑卡很划算」、「我上次拿一份雞胸肉也這樣跟我說耶，想騙我數學不好唷？」「辦了黑卡，為了2%回饋，你就會想要買多啦」、「這個店員太不及格了」、「可能人人都講，結帳一次 ，跟我提2次」、「我第一次辦卡去消費時，也是說你消費金額高可以考慮一下辦黑鑽卡」。

不過也有會員解釋，「他們系統看的到你整年消費金額」、「應該是過卡之後，看到你的年度消費吧」、「應該是根據你過去的消費紀錄，在結帳得時候可以看得到，成為推薦升級黑卡的對象」。

留言串中，也釣出苦主無奈分享，「我去年也辦了黑卡，每次去好市多就問親朋好友要不要買東西...壓力好大，結果整年扣掉黑卡多的年費賺了100多元，當了整年的搬運工賺了100多元」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

