好市多「草莓千層蛋糕」放到過期！他好奇嚐一口嚇壞：沒想到...

▲網友表示，買了一盒好市多新鮮草莓藍莓千層蛋糕，不小心擺到過期。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

冬天是個適合吃草莓、吃蛋糕補充熱量的季節。一名網友透露，自己日前到好市多購買著名的「新鮮草莓藍莓千層蛋糕」，卻不小心放到過期了，丟掉前心想「好歹吃一口」，「沒想到…該蛋糕出乎意料的厲害」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己日前到好市多，看見著名的草莓千層蛋糕，當時「有點鄙視的拿一盒到購物車」，回家擺了2天，不小心放到過期，想說挖一口試試至少吃過了再丟，沒想到蛋糕卻出乎意料的厲害，讓他直接吃光。

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▲網友表示：好市多草莓千層放到過期，仍超好吃。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出立即引起熱烈討論，釣出許多人草莓千層蛋糕愛好者留言，「滿滿的卡士達」、「簡單說就是好吃到靠杯，所以才會上來發文」、「沒想到全部都吃光光了？太罪惡了~」、「蠻好吃的，藍莓給得很大方，讓蛋糕吃起來不無聊」、「想到就算過期也是一口接著一口很好吃到快吃完」、「好市多的奶油真的好吃 我女兒也愛」。

但也有網友不解問道，「鄙視的話幹嘛拿？ 本來就是要買來丟的嗎？」、「不太理解這個邏輯，是跟錢有仇嗎？」、「這種產品擺2天會變得難吃」、「為什麼要鄙視？」、「應該不是過期，之前問過裡面的員工說只能賣出的日期」。

▲好吃到停不下來。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）