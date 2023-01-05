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好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO結完帳才發現口味被調包，當下氣炸退貨。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

換掉討厭的口味，再塞入別盒，實在太母湯了！一名妹子抱怨，在好市多買哈根達斯，殊不知口味被偷換，變成「1入草莓、4入巧克力」，偏偏原PO超討厭吃巧克力，氣得她退貨又重購。文章曝光後，一派網友也臭罵「垃圾人做垃圾事」，但也有一票網友羨慕笑虧「4入巧克力，好羨慕喔！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近拿了一盒「哈根達斯迷你5入組」，結完帳後，要到門口拆箱換保溫袋時，發現口味竟變成「1入草莓、4入巧克力」，但明明包裝是寫3入草莓與2入巧克力。

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▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO看到4盒巧克力氣暈了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

當下原PO臉色一垮，並猜測是被有心人調包了「估計是被拆換過的...想買的人還是檢查一下，省得回家才發現！」最後，原PO只好趕緊辦理退貨，再重新拿一盒結帳。

文章曝光後，一票會員也白眼罵爆，「做這種事，真的是低級爛人」、「垃圾人做垃圾事，拿了冰箱東西繞了一圈，再冰回去的也看過」、「壞人小聰明真多」、「我也遇過被調換，後來都會在結帳時，直接請工作人員拆封檢查，沒問題直接放進自備的保冰袋」、「好慘喔～巧克力很難吃」、「我上次也遇過！我也是拿到4入巧克力，傻眼」。

不過一派巧克力控卻歪樓喊羨慕，「好幸運喔，我每次都拿到正常的，有人想吃草莓，不吃巧克力的嗎？我們一起買」、「雖然亂換很不好，但巧克力很好吃」、「4入巧克力，好羨慕喔」、「可是我比較喜歡巧克力啊」、「我想要全部巧克力的」。原PO則一臉無奈回應，「我很不喜歡巧克力，男友情人節送巧克力被我碎念了一頓！」

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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