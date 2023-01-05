好市多「燒烤神物」整組消失！一票同好崩潰致哀：很久沒看到

▲一名女子發現，現在好市多只有這種切好的肋排塊，沒有以前那種完整一條的分裝方式了。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

好市多商品眾多，生活用品幾乎都能一站購足。不過，有網友近期發現，以前好市多曾有款「BBQ神物」，如今卻消失無蹤，遍尋不著的情況讓她感到難過，貼文引起討論後，也有不少人留言哀悼，感嘆「真的找不到了」。

這名女子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享照片，她想要購買整條的豬肋排，但這款商品已經消失在賣場當中，如今只剩下全部切好的，以前的「BBQ神物」就此不見，讓她感到相當難過。

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依據照片畫面，冰櫃當中的肋排切得相當整齊，一一排列的樣子看起來十分容易料理，不過這種塊狀對有烤肉需求的人來說，確實不是理想的選擇。

▲有同好張貼整條肋排的「遺照」，讓不少人感到崩潰。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文曝光後，同樣有不少人留言哀悼，「這不是豬肋排、這不是豬肋排」、「我之前都買整排的回來烤欸，特價本來要買，這個就不想買了」、「沒辦法做烤肋排了」、「我喜歡以前整條的肋排」、「我真的很想要沒切的肋排」、「我也喜歡整條回家自己切！」

不過，也有人表示，切小塊以後的料理用途不同，這種肋排適合拿來燉湯、相當方便，「我都喜歡買這個煮玉米蘿蔔排骨湯，超好喝」、「我用這個煮排骨麵，剛剛好」、「這個煮湯超好用，去肉攤都不知道要怎麼說才能買到這個部位」、「這種是家庭主婦的愛耶～煮排骨湯、做糖醋排骨，好方便！」

此外，也有會員表示，已向公司經理反應整條肋排消失的問題，對方則告知，是總公司決定不進的，只能協助顧客反應意見，也無法做出什麼決策。