提馬英九8年負債1.7兆　蘇貞昌：稅收超過預期數「是政府會做事」

記者蘇晏男／新北報導

財政部預估2022年稅收超過預期數4500億元，行政院宣布部分金額「全民共享」，將發給每位國人6000元。對於有學者質疑財政部預估模式過於粗糙，蘇貞昌今（6日）表示，台灣稅收實收數超過預期數，這是政府會做事，以及全國民眾一起努力的成果，財政部的財政相關預估，跟全世界經濟學家預測一樣。蘇貞昌也提及前總統馬英九執政八年負債1.7兆，總統蔡英文執政致今僅負債3000億元，就可以知道多麼不簡單。

▲蘇貞昌6日上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

蘇貞昌6日上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」，媒體詢問，蘇昨天澄清超徵是因為經濟成長率超乎預期，但有學者認為是財政部預算模式過於粗糙，財政部需要負最大責任？

蘇貞昌回應，疫情衝擊下，全世界許多國家經濟都不好，但台灣卻能創11年新高，稅收實收數超過預期數，這就是經濟好的表現，這是政府會做事，以及全國民眾一起努力的成果。

蘇貞昌提及，對照馬英九執政八年負債1.7兆，蔡英文做到現在第七年只有負債3000億元，這之中還包括防疫紓困的8400億元，就可以知道多麼不簡單。

蘇貞昌說，至於財政部財政相關預估，跟全世界經濟學家各方面預測一樣，只是台灣業界跟全國民眾表現特別好，他要特別表示敬意。