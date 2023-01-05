「蔡蘇」前後宣布發現金　柯文哲點「四大危機」批：要聽誰的？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌4日宣布全民普發6000元現金，前台北市長柯文哲5日表示，從總統蔡英文與蘇貞昌前後宣布「發現金」就可以看出四大危機，包括「中央的決策彼此矛盾，到底要聽誰的？」；他更批評中央不該迴避監督，應該具體向人民報告選擇補貼的理由，以及補貼的效益評估，否則人民根本看不到政策方向。

柯文哲指出，預算編列前必須財務均衡，若想達到財務均衡，就要先知道自己有多少錢、可以花多少，才能量入為出；如果連賺多少、花多少沒概念，那將是國家級的災難。

柯文哲透露，蔡英文元旦才說「超徵稅收要用在刀口上」，事隔48小時後，蘇貞昌就宣布要將超收的1400億發給每人6000元，從中可見四大危機，包括：第一、中央的決策彼此矛盾，到底要聽誰的？第二、稅收已經七年超徵，而且每年超徵幾千億，預算完全不準確，政府失靈。

第三、中央政府總預算長期低編，多收的再迴避監督，特別預算一筆又一筆，毫無財政紀律。第四、超徵4500億稅款，總統說要各發800至1000億填補勞保、健保財務缺口，但不解決根本問題，只求今年混過，請問明年怎麼處理？

柯文哲認為，超徵的4500億稅金是從人民身上刮下來的，中央轉手就給了幾個大戶上千億補貼，剩下的再全民普發，好像輕鬆寫意。但中央不該迴避監督，應該具體向人民報告選擇補貼的理由，以及補貼的效益評估，否則一邊舉債一邊超徵發錢，人民根本看不到政策方向，只知道政府要發現金好棒棒，痛批「執政不務實、政策沒方向的政府有誰相信？」