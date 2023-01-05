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彰化喬友大樓燒成廢墟　慣竊趁火打劫偷電線下場曝

▲彰化慣竊進喬友大樓偷電線。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化男慣竊進喬友大樓偷電線。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓2021年6月30日惡火造成「百香果商旅」4死22傷悲劇，被判定為危樓，目前拆除工作正在進行中，同年竟有網路直播主在頭七夜高調夜探，聽到6樓有女子哭泣聲才驚嚇落跑，同年10月間又有1名莊姓慣竊，手持老虎鉗夜闖竊取6捆電線，彰化地院審結，將莊男依攜帶凶器竊盜罪、累犯，處有期徒刑10月。全案可上訴。

▲彰化慣竊進喬友大樓偷電線。（圖／ETtoday資料照）

▲直播主夜闖喬友大樓被逮。（圖／ETtoday資料照）

判決書內容指出，莊男2020年才因竊盜案件，判有期徒刑8月，未料又於2021年10月14日凌晨0時30分許，騎乘機車進到「百香果商旅」，發現該處曾遭火災而無人在場，遂進入該處搜尋財物，並在該處2樓及3樓發現有電線外露，拿出自備的老虎鉗將電線剪斷，竊取電線6捆，得手後裝在麻布袋，固定在機車後座後，離開現場。

同日3時30分許，莊男行經彰化市金馬東路與彰興路口時，被巡邏員警發現他的機車車牌污漬不顯，上前盤查，並查扣電線6捆（已發還）及做案工具老虎鉗1支。

▲彰化慣竊進喬友大樓偷電線。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化男慣竊進喬友大樓偷電線。（圖／ETtoday資料照）

法官審酌莊男有多次竊盜案件前科紀錄，素行不佳，竟仍不思循正途獲取財物，反竊取他人財物，所為實不足取，念及犯後坦承犯行，量處7月有期徒刑，全案可上訴。

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