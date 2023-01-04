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北彰化首次爆發禽流感　和美鎮2鵪鶉場撲殺6萬隻

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！ H5N1和H5N2高病原性禽流感疫情持續延燒，彰化縣已有10場家禽場爆出疫情，撲殺達91,870隻家禽，今天再傳出和美鎮2場鵪鶉場主動通報其場內鵪鶉有異常死亡情形，再撲殺60,233隻鵪鶉，這也是鵪鶉感染首例，動防所不敢大意，天候氣溫變化大，提醒各禽場務必加強防疫。

▲彰化和美鎮2處鵪鶉場禽流感撲殺6萬233隻鵪鶉。（圖／彰化動防所提供）

▲和美鎮2處鵪鶉場禽流感，撲殺6萬233隻鵪鶉。（圖／彰化動防所提供）

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彰化縣動物防疫所長董孟治受訪時表示，去年12月30日接獲和美鎮2場鵪鶉場主動通報其場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，昨(3)日2場鵪鶉場經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今(4)日完成該2場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺60,233隻鵪鶉。

竹塘、埔心等地從去年12月20日至今年元旦止，已有10場染疫，有7場感染 H5N1撲殺57,000餘隻、3場感染H5N2撲殺超過32,000隻，已被農委會列為高風險感染區。

▲彰化和美鎮2處鵪鶉場禽流感撲殺6萬233隻鵪鶉。（圖／彰化動防所提供）

董孟治強調，因應近期禽流感疫情，本縣4台防疫消毒車輛持續於本縣養禽場密集區域進行消毒工作，以減少環境中病原。並請養禽業者對此波疫情提高警覺，提醒縣內養禽場務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

▲彰化和美鎮2處鵪鶉場禽流感撲殺6萬233隻鵪鶉。（圖／彰化動防所提供）

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關鍵字：

彰化鵪鶉養禽場動防所H5N1

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