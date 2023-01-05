隱忍10年家暴！彰化婦持電線勒斃酒醉夫　檢方起訴請法官減刑

▲彰化婦電線勒斃酒醉夫。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市69歲吳姓老婦不堪遭75歲陳姓丈夫長達10年家暴，還揚言「我殺死你只關4個月而已」，憤而拿電線勒斃酒後熟睡的丈夫再自殺。警消據報後抵達現場將吳婦救回，吳婦也坦承一切，檢方偵結日前依殺人罪嫌提起公訴，並請法官酌減其刑。

依據起訴書指出，陳翁長期有酗酒習慣，不分白天、黑夜經常對3子女施以言語及肢體暴力行為，酒後將子女叫醒罰跪辱罵、還拿棍棒無端毆打，而吳婦為了保護小孩常遭陳男侮辱、持棍棒凌虐，而且對吳說「我殺死你只是關4個月而已」，使吳婦精神及身體長期處於不安、驚懼及難以入睡的狀態。

就在去(2021)年12月21日凌晨，陳翁酒後又開始叫囂無端謾罵，再到2樓房間把女兒叫醒還毆打她，女兒只能乖乖的到1樓廚房聽訓；同日3點，陳又回到2樓把吳婦蓋的棉被掀開，要求吳到廚房，當時天氣相當的寒冷，只因為吳婦穿襪子的動作較慢，引發陳翁不滿，徒手毆打吳婦的頭部及左右雙臂，致使吳婦受有頭部外傷、雙臂及右手腕挫傷。

被毆打的吳婦，仍忍痛走到1樓廚房，陳翁仍邊喝著高粱酒對妻女訓話長達1小時，期間陳翁因天冷又飲酒，不慎自行向後摔倒，致使頭部撞到地面，還發出重大撞擊聲；女兒見狀隨即將陳父扶起到廚房的小板凳坐下，沒多久又因酒醉自行向左、向右側摔落地面，頭部二度撞擊，陳因此昏迷，躺睡在廚房地板。

同日清晨5點，吳婦因念及長期遭受到丈夫陳翁的家暴，而且陳男揚言要殺害她，於是到樓梯工具間拿取1條電線，並將電線交叉纏繞在陳翁的脖子，用力拉扯約10分鐘，吳婦一看丈夫已死，也要自殺，最後被警方救回一命。

檢察官認為，吳婦涉犯刑第271條第1項殺人罪嫌，不過也請法官審酌被告殺害自己丈夫，法固難容，然被害人長期對被告家暴，時有動手毆打及持棍棒、鋸子等物，揚言殺害被告之舉動，時間長達10年，被告為保護自己生命，一時失慮才鑄成大錯，且被告犯後也能坦承犯行，態度良好，而家屬不願對被告提出告訴等情，請法官依刑法規定酌減其刑。

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