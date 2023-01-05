緊鄰蛋黃區每坪7.3萬　「招財地」1366萬超低價...彰化分署拍出　　

▲緊鄰北斗蛋黃區土地法拍。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化分署法拍一塊北斗鎮蛋黃區螺青段一塊187坪住宅用地，價格從底標近2600萬，歷經4次法拍，直接打5折價，日前以1,366萬元拍出，1坪地約7.3萬元，據悉是附近臨地住戶購得，居民得知後，紛紛大嘆，「早知道就去標」，這簡直是打燈籠也找不到的土地，前面臨巷道，又是屬於前窄後寬地形的錢袋地，利用價值相當的高。

這塊位於北斗鎮螺青段土地，面積高達 619平方公尺（約187坪），屬於長條地形，面臨巷道，地形數前窄後寬地形的錢袋地，在民俗風水上屬「有進無出」的招財進寶地，後方緊鄰住宅區，部分供停車、也可放置盆栽，甚至可與其他用戶興建成大樓，再翻一手價。

彰化分署去年公告以底價近2,600萬拍賣該筆土地， 乏人問津，第2次拍賣打8折，還是沒人有興趣、第3次拍賣底價降至1620萬元，仍舊沒人參與投標，終於在1月3日進行第4次拍賣，直接下殺5折，底價降到1,300萬元，超優惠的甜甜價，終於吸引不少買家詢問，最終由附近鄰地的住戶以1,366萬8,888元拍定。

彰化分署表示，這塊土地地主原來是一名失蹤鄭男所有，於2018年經彰化地方法院裁定宣告於1957年1月1日死亡，65年來無人繳納地價稅，經稅務局移送強制執行。該地原為產權複雜的共有地，共有人於2021年向彰化地方法院訴請判決分割，鄭男持分最多而分得這塊前窄後寬的錢袋地。