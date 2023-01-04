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社會 社會焦點 保障人權

女子闖斗六平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市育英北街平交道今（4）日傍晚驚傳火車碰撞死傷事故，雲林縣消防局獲報後派出各式救災車及多名警消人員前往搶救，發現一名行人倒於火車下方、鐵軌上，已明顯死亡。台灣鐵路局調撥車道林內站至斗六站南下、北上列車以西正線單線雙向行駛，事故現場由斗六警分局拉封鎖線進一步調查中。

▲雲林斗六平交道死傷事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六平交道死傷事故，警方拉起封鎖線調查事故發生原因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局今日傍晚17時39分獲報，斗六市育英北街斗六國中旁平交道南下火車，區間車2203車次撞到行人，隨即派遣斗六消防分隊及第一大隊，出動各式消防車3部、救護車1部、人員9名前往搶救，現場由第一大隊副大隊長張哲彬前往指揮。

▲雲林斗六平交道死傷事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六平交道死傷事故，一名婦人倒臥於車廂下方明顯死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

救護人員迅速趕抵現場，發現行人倒臥於其中一節車廂下方、鐵軌上，經查看，婦人有肢體破碎情況並已明顯死亡，未送醫，即將現場交由警方接手處理。據了解，其身份為55歲唐姓婦人，至於事故發生原因尚待待警方進一步調查釐清。

台鐵局亦立即發出通報說明，因受平交道死傷事故影響，台鐵自17:40起林內站至斗六站南下、北上列車以西正線單線雙向行駛，列車有延誤情形，敬請旅客見諒，受影響車站包括林內、石榴、斗六，預計19:30回復。

▲雲林斗六平交道死傷事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六國中旁平交道發生死傷事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

 

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