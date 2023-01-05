春節疏運公布雲林塞車熱點　台61線3月起「大車速限降至80km」

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023農曆春節連續假期共10天，公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，今（5）日召開雲林地區春節疏運措施記者會，說明將配合國人返鄉、出遊及走春等活動，協調各相關單位全力參與疏運工作，並說明台61快速道路3月1日起，20噸以上大貨車最高限制時速調降為80。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節連假往北港朝天宮路段替代道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

連假期間「斗六市南下古坑鄉，台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」可能出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，以避開進香車潮。

▲春節連假往北港朝天宮路段替代道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

快速道路部分，台61線目前規劃為國道新竹-台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，並可連接台78、台82及台84等快速公路，建議民眾可於假期間返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。另，需特別注意，台61線將於2023年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，宣導期至2023年2月28日止。

▲春節連假台3線古坑綠色隧道塞車熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義區監理所呼籲民眾呼籲民眾，連假出遊可先做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

▲台61線將於2023年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）