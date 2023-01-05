　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節疏運公布雲林塞車熱點　台61線3月起「大車速限降至80km」

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023農曆春節連續假期共10天，公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，今（5）日召開雲林地區春節疏運措施記者會，說明將配合國人返鄉、出遊及走春等活動，協調各相關單位全力參與疏運工作，並說明台61快速道路3月1日起，20噸以上大貨車最高限制時速調降為80。

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲春節連假往北港朝天宮路段替代道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

連假期間「斗六市南下古坑鄉，台3線257K至269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」、「台19線70K~71K往北港朝天宮路段」可能出現車多情形，建議台19線北上過境車輛於74.8公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及145線，以避開進香車潮。

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春節連假往北港朝天宮路段替代道路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

快速道路部分，台61線目前規劃為國道新竹-台南的替代道路，沿線串聯眾多濱海遊憩景點，並可連接台78、台82及台84等快速公路，建議民眾可於假期間返鄉、出遊安排行駛西濱快速公路。另，需特別注意，台61線將於2023年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時，宣導期至2023年2月28日止。

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春節連假台3線古坑綠色隧道塞車熱點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義區監理所呼籲民眾呼籲民眾，連假出遊可先做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

▲公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所、西部濱海公路南區臨時工程處，召開雲林地區春節疏運措施記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台61線將於2023年3月1日起，20噸以上大貨車最高速限調降為80公里/小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►女子闖斗六平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死

►快訊／台鐵死亡事故！雲林女闖入遭區間車撞死　肢體破碎卡車底

►停車遭索200金紙錢！北港朝天宮周遭路霸囂張　警祭4重點掃蕩

►僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

►蘿蔔田驚見上百幼童採收團　里長無償提供食農教育最佳場域

ET快訊
小甜甜遭老公家暴　金剛怒開砲
小甜甜產後請尪倒水　他不爽：家要互相！小S臉僵掉
冷氣團抵台　最冷時間點出爐
再爆共諜案！　前立委、海軍少將艦長遭聲押
白家綺+陳維齡問「怎有人要告自己先生？」　律師怒反擊
快訊／27年「家樂福愛河店」爆年後熄燈！　業者回應了
快訊／「購物站天后」慘了！　遭12路搜索
小甜甜老公「IG自介」超諷刺！　貼文遭檢舉灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法：可旺整年

MUZIK／女王密令　西敏寺深藏多年的葬禮音樂

結婚辦流水席丟臉？　南部人揭「3優勢」喊懷念：吃過A5黑毛和牛

MUZIK／四個方向　選出好的音樂啟蒙老師

明雨區擴大！入夜冷氣團抵台　「周末最冷14°C」回溫時間點曝

天冷+禽流感肆虐「產蛋率剩7成」　農委會：加強雞蛋調度

準爸爸發問「陪產該做什麼？」　過來人曝經驗警告：千萬不要看

「做1行業」年輕人怕被笑　月入10萬超穩定！內行推爆：賺到流油

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

「天赦日」來了！民俗專家曝「3物」求財轉運法：可旺整年

MUZIK／女王密令　西敏寺深藏多年的葬禮音樂

結婚辦流水席丟臉？　南部人揭「3優勢」喊懷念：吃過A5黑毛和牛

MUZIK／四個方向　選出好的音樂啟蒙老師

明雨區擴大！入夜冷氣團抵台　「周末最冷14°C」回溫時間點曝

天冷+禽流感肆虐「產蛋率剩7成」　農委會：加強雞蛋調度

準爸爸發問「陪產該做什麼？」　過來人曝經驗警告：千萬不要看

「做1行業」年輕人怕被笑　月入10萬超穩定！內行推爆：賺到流油

索尼CES公開無障礙控制器Project Leonardo　打造無礙遊戲體驗

3天就能改變體質　「斷糖飲食法」助減肥還能改善90%疾病

吳宗憲意外爆雷《大嘻哈》！　鹿希派認爸不看好：父子永遠的難題

驚傳「萊島鴨」現身台灣！竟是烏龍一場　民宿老闆：我家綠頭鴨啦

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

郭雪芙大方認和王子關係「可以單獨吃飯」　談家暴：當然就是不行！

炸彈氣旋來襲！暴雨狂轟加州恐掀致命洪水　州長宣布進入緊急狀態

一輩子賺35K！「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

四大協進會提案改善學倫　教長：博碩士論文公開為原則、保密例外

ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

白家綺怒問「怎有人要告自己先生？」律師反擊了

全民領錢了！最高拿15000元

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

終於放晴！　明乾冷空氣到「越晚越冷」探11℃

更多熱門

相關新聞

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

雲林民眾集資找律師　告2鄉鎮長當選無效

雲林地方法院民事庭受理2022年11月26日選舉，當選無效事件有30件，原告為雲林地檢署檢察官有16件，原告為候選人有14件。民進黨雲林縣黨部主委林金忠今（5）日召開記者會指出，九合一地方選舉雲林賄選嚴重，雲林縣黨部獲民眾集資58萬元贊助律師費，將針對北港、台西兩地提起鄉鎮長「當選無效」之訴。

春節24處省道易塞！搭車只要半價

春節24處省道易塞！搭車只要半價

女闖平交道倒軌　肢體破碎慘死

女闖平交道倒軌　肢體破碎慘死

即／台鐵死亡事故！雲林女遭區間車撞死

即／台鐵死亡事故！雲林女遭區間車撞死

北港朝天宮周遭路霸囂張　警祭4重點掃蕩

北港朝天宮周遭路霸囂張　警祭4重點掃蕩

關鍵字：

2023春節疏運雲林快速道路限速省道塞車熱點

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面