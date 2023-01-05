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全國首例！雲林290民眾集資58萬找律師　告2鄉鎮長當選無效

▲民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，九合一地方選舉雲林賄選嚴重，雲林縣黨部針對北港、台西兩地提起鄉鎮長當選無效民事訴訟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨雲林縣黨部主委林金忠指出，九合一地方選舉雲林賄選嚴重，雲林縣黨部針對北港、台西兩地提起鄉鎮長當選無效民事訴訟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

者蔡佩旻／雲林報導

雲林地方法院民事庭受理2022年11月26日選舉，當選無效事件有30件，原告為雲林地檢署檢察官有16件，原告為候選人有14件。民進黨雲林縣黨部主委林金忠今（5）日召開記者會指出，九合一地方選舉雲林賄選嚴重，雲林縣黨部獲民眾集資58萬元贊助律師費，將針對北港、台西兩地提起鄉鎮長「當選無效」之訴。

雲林縣黨部主委林金忠分析，原因出自結構性買票，鄉鎮長參選人夾帶其他層級候選人，搭便車一起重金買票，即便買票者本身無法當選，但其他人也能獲利，所以乾脆猛賄選，買票買到當選為止，尤其被抓到更要買。

民進黨提名台西鄉長參選人連佩伶表示：「此次五合一選舉賄選非常嚴重，一買被抓又再買，二買被抓又再三買、四買，被抓抓不怕，一定要買到當選，到底是我們社會出了問題？還是法律出了問題？賄選使選舉失去公平性，變成沒有意義。」

雲林縣選委會表示，無論刑事或民事案件若經判決當選無效確定，北港鎮長和台西鄉長則必須重新舉辦選舉。九合一選舉公告當選名單是在12月2日，所以民進黨籍北港鎮長候選人張勝智和台西鄉長候選人連佩怜均已在期限內，對疑似賄選的兩位鄉鎮長，提出民事當選無效之訴訟。

林金忠說明，台西鄉長參選人連佩伶、北港鎮長參選人張勝智兩位提告人的律師費用，係由北港鎮和台西鄉當地有良知的熱心民眾，自動自發募捐集資而成，每位貢獻2千元，共有290位，總共集資58萬元，作為聘請律師費用。

林金忠說，賄選的手段在進步，法律和司法院也應該要進步，我們提出修法要求「因賄選被判當選無效定讞的候選人，應該要讓他付出慘痛的代價，才有可能遏止此種歪風，所以，被判當選無效定讞的候選人要負擔補選的所有費用之外，並且要負擔其他候選人所提起告訴的訴訟費用」。

 ►聽Podcast #我在案發現場

 

 

 

 

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