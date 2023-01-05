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兒偷200萬遭鐵鎚打到腦死！母痛心怨警放任私刑　分局出面回應了

▲▼鍾姓男子因偷竊保險箱，遭動私刑。（圖／翻攝爆料公社）。

▲鍾姓男子因偷竊保險箱，遭動私刑，目前仍在醫院與死神搏鬥。（圖／翻攝爆料公社）。

記者陳凱力、翁子皓／新竹報導

新竹一家米店的鍾姓離職員工，夥同友人偷走放有200萬現金的米店保險箱，米行老闆得知此事後，找來其他3名員工持鐵鎚將鍾男打到腦死。鍾男的媽媽指控，刑警放任兒子被米店老闆動私刑。對此，警方出面回應，鍾母當時遇見的是假刑警，目前相關涉案人也被依殺人未遂罪嫌起訴，警方絕不姑息暴力發生。

▲200萬現金遭竊　離職員工咬布袋！連保險箱都一起扛走。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲米店老闆上月店內遭竊保險箱與裡頭存放的200萬，警方循線找到時，只剩下空保險箱。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，2022年12月4日凌晨3時許，鍾男夥同3名友人，偷走米店內的保險箱，之後遭米行老闆發現報警，4人被警方通知到案說明。12月20日下午，李姓刑警載鍾男與米店老闆到新竹地檢署複訊，再載2人回竹北分局。當時鍾男怕米店老闆對他不利，於是請李警載他返家，同時米店老闆也表示想一起到鍾男家，與鍾男的父母討論後續事宜，李警於是載著2人同返鍾男家。

鍾男的媽媽在臉書社團「爆料公社」上表示，12月20日當天，他看到兒子從李警的車下車後，就看到兒子非常驚慌的往家後面跑，一邊呻吟「我的身體和手好痛」，還有幾個自稱是刑警的人警告家屬「妳兒子事情大條了」。之後，米店老闆告訴鍾母，鍾男被米店員工逮到痛打，現在丟在廁所內，任其自身自滅。

鍾母聽完消息後，趕緊去廁所找兒子，發現兒子全身是傷，奄奄一息，在冰冷的廁所裡流了4個小時的血，兒子送醫後呈現腦死狀態，至今仍在加護病房與死神搏鬥。鍾男媽媽憤怒的表示，她不敢相信，好好一個兒子，竟在刑警眼皮下被動私刑打成腦死，就算她兒子有錯在先，也該交由司法審判，而不是被人打到進病房，她希望有人能出面幫幫她的兒子，還給她兒子一個公道。

對此，竹北分局表示，經查證，向鍾男媽媽自稱是刑警，並恐嚇「妳兒子事情大條了」的人其實不是刑警，警方也絕對不可能放任兇嫌動私刑，該案的主嫌、共犯與假刑警，也在去年12月21日移送地檢偵辦，並在12月28日偵查終結，林男與3名員工後被依殺人未遂罪嫌起訴。

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