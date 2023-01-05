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尾牙想抽中最大獎　命理師教開運5妙招財運爆棚

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲不少員工都期待能在尾牙上抽到大獎。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

年關將至，不少公司陸續舉辦尾牙犒賞員工們一整年來的辛勞，而對員工們來說，最期待的莫過於抽獎環節，每個人都希望能抽個大獎好過年。對此，知名命理師楊登嵙指出，有5個開運小秘訣，能幫助提升尾牙抽中大獎的機率。

楊登嵙表示，2023年歲次「癸卯」，癸的五行是水，因此今年為水兔年，水可以生木，因此，今年開運色系是「水」及「木」。水的色系是藍色、黑色；木的色系是綠色、蘋果色、橄欖色，而在尾牙時，有5招可以帶來好運。

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▲▼喝酒,吵架。（示意圖／CFP）

▲不少員工都期待能在尾牙上抽到大獎。（示意圖／CFP）
 一、穿著開運色系服飾
 尾牙抽獎當天可穿著開運「水」及「木」色系服飾，但若是公司有規定穿著制服，無法符合時，則可以利用裡面的貼身衣物顏色，來強化整體運勢。

二、配戴貔貅
 今年開運招財吉祥物是貔貅，可以配戴貔貅手鍊或是項鍊，也可以帶在身上，至於貔貅的色澤，則以開運的水及木色系更佳。

三、開運紅包
 準備2個紅包，其中一個包1顆綠豆，另一個包6顆綠豆，分開放在左右口袋，或一起放在錢包裡，因為1及6的易經數理為「水」的能量。

四、開工紅包
 農曆年初的開工紅包本來要放在身上或辦公桌抽屜，元宵節後存銀行當錢母；若您還沒存銀行，可以將今年的開工紅包帶在身上。

五、財神符
 可以將在財神廟求得的財神符帶在身上參加尾牙，若是求得的財神符已經在3年以上，最好將舊符帶回財神廟香爐繞3圈恢復能量，或者是另求新的財神符。

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