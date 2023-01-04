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尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒,酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年關將近，許多公司行號都紛紛舉辦尾牙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

最近不少公司開始舉辦尾牙，而尾牙中最令人期待的環節就是抽獎活動，每個人都希望自己能有抽中大獎的好運，把大獎搬回家、過好年。命理專欄「旺好運」就分析指出，獅子座、處女座和巨蟹座今年財運超旺，這股好運會讓這3星座的人，在尾牙上很容易就抽中好禮或大獎。

第三名：獅子座

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獅子座在今年會有一種突破自己的感覺，路也會越走越穩，靠著自己的專業和經驗，等時機點一到，就有機會大賺一筆，再加上本身的財運就很旺，所以想要中獎或賺大錢的機率非常高。

第二名：處女座

處女座在今年很容易能夠美夢成真，尤其是很認真、努力在打拚事業的人，財運也會跟著明顯提升，並且靠著這股磁場，很容易就把好運帶到尾牙活動上，抽中大獎或好禮的的機會很高。

第一名：巨蟹座

巨蟹座今年的財運非常旺，不但開始在理財方面有所規劃，還有機會發展副業，邁向斜槓人生，雖然都只是小賺，但積少成多，把這些財富通通累積在一起，總額就會變得相當可觀。

另外，塔羅牌命理專家小孟老師也在臉書粉專，分享「12星座尾牙開運秘訣」，像是牡羊座可在床底下放紅包袋，去除晦氣；金牛座可在房間內擺紅色地墊，代表每步都能踩出中獎大道；雙子座可在家門45度角擺放金色招財貓、黃水晶等。

巨蟹座則是可以每天喝半冷半熱的陰陽水，調和能量；獅子座在床頭擺金元寶造型物，並在東西下寫上姓名生日；處女座可在廚房或玄關擺蝴蝶造型飾品；天秤座可在房間、辦公室擺葫蘆，能幫助轉運；天蠍座可在廁所放置金色衛生紙盒；射手座可在房間或辦公室內擺開運竹，代表聚足好運。

摩羯座可在辦公桌、書桌抽屜擺紅包裝的五帝錢，或是直接擺也行；水瓶座可每天在公園曬太陽、冥想；最後雙魚座可在腰帶內用奇異筆畫9個錢幣符號，代表財源滾滾來。

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