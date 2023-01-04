尾牙喝太多！駕駛等紅燈睡著　警敲窗喚醒竟催油門逃逸

記者張君豪／台北報導

去年12月25日上午8時30分左右，北市一名蔡姓男子開車行經路口停等紅燈，號誌轉換綠燈後仍未行駛，路過的北市警保安大隊警員發覺有異上前查看，發現駕駛竟於車上呼呼大睡，員警叫醒蔡姓駕駛後，他立即駕車逃離，警方驅車攔下發，現蔡男車上傳出濃厚酒味，酒測值達0.42mg/L超標，依法送辦。

▲蔡男參加尾牙隔天酒駕上路，昏睡路中央遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警保安警察大隊第三中隊警員當時巡邏行經北市萬華區環河南路一段、桂林路口，看到蔡男駕駛車輛在路口亮綠燈後仍未行駛，造成後方車流回堵，警方上前關心，發現蔡男在車上呼呼大睡，警方多次拍打車窗試圖喚醒，蔡男驚醒後未開窗說明，立刻踩下油門加速駕車逃離。

保安大隊當時為顧及用路人安全，駕車尾隨其後，在萬華區桂林路171號前，趁該車停等紅燈之際才將他攔停，蔡男下車後，警員目視發現他臉色酣醉，眼球泛紅帶有血絲，且散發濃濃酒氣，當場對其酒測，酒測值達0.42mg/L，明顯酒駕。經調查，蔡男前晚在新北市五股區參加公司尾牙飲酒，早上勉力想把車開回家，未料因此酒駕上路，警方訊後依公共危險罪移請轄區萬華分局偵辦。

台北市保安大隊指出，年節將至、公司行號相繼舉辦尾牙及春酒活動，酒駕為交通肇事主因之一，造成許多家庭破碎，為維護社會治安，警方持續將酒後駕車列為重點勤務加強取締，請駕駛人勿心存僥倖以身試法。

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