「小寒」來了！「4生肖」財運旺翻　命理師：一路好到農曆年前

▲小寒到來，4生肖將迎接超旺運勢。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



實習記者林郁婷／綜合報導

明（5）天將迎接24節氣中的第23 個節氣「小寒」，國際天星風水命理老師邱彥龍就點名指出，有4生肖在小寒這天後運氣開始增長，有望在2023年首月迎來各種好運，不僅財運亨通，且桃花朵朵開，在農曆年前幸運相隨。不過，邱彥龍也提醒，這4個生肖的人務必放慢腳步行動，以免面臨樂極生悲的窘境。

Top4 ：猴

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屬猴的朋友，在這段時間事業運超級強，有幸運之神相隨而帶來莫名的好運，但也有莫名的花銷讓你破點小財。另外，這段期間說話容易有無名火，記住一定要冷靜，才不會讓好運被壞脾氣趕走了。

Top3 ：雞

屬雞的朋友，在這段期間，財富能大幅增長而且能迅速成名，雖然有褒有貶，有些朋友會遠離，但不用太過敏感，想太多反而會影響前進。提醒行車、走路要注意交通安全，以免樂極生悲。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，在這段期間，財富能得到快速擴張，但不要因為想太多而把自己困住，因為不行動的話最終總是空談；慶幸的是，這段期間投資運和桃花運都很旺，不過建議見好就收，太過於貪心的話，小心會有突發事件讓你措手不及。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，長期的努力最終有所收穫，只要冷靜的分析與判斷，是有機會得到豐厚財富的機會，切記不要在衝動下亂做重大決定，切記凡事先想好，放慢腳步行動，結果會更好。