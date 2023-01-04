情侶迪士尼亂插隊還罵人！「熱心大哥秒出手」遭暴打　行徑惹眾怒

記者鄭思楠／綜合報導​

網曝上海一名帶著2個孩子的媽媽，在迪士尼被一對情侶插隊和辱罵，一男子見義勇為，與該對情侶發生衝突。4日，被插隊的媽媽回應，「是情侶中的女子先動手抓了見義勇為大哥的臉，雙方起了爭執後被拉開，見義勇為的一家人非常善良，如果沒有他們，自己和孩子肯定會吃虧。」

▲插隊方毆打見義勇為男子。（圖／翻攝自九派新聞）

據《九派新聞》報導，影片顯示，一對情侶和一男子在拉扯打架，該男子身旁還有一名女子在勸架，她一邊拉一邊說「別打了」，但由於場面過於混亂，該女子沒有拉住。隨後，情侶開始抓男子的臉。

最後，男子的臉被抓了好幾個傷痕。勸架的正是他的妻子，妻子事後在社交平台上表示，自己和老公帶著女兒在迪士尼，看見有人插隊帶著2個孩子的媽媽，老公見義勇為，結果被人抓傷。

她稱，那情侶很突然衝到他們面前，剛打起來的時候，她想要去拉架，但是對方在抓她老公的臉，憑她一個人也拉不住。事後她想好好數落老公一番，可看老公受傷的樣子又心疼。

▲見義勇為男子被抓傷。（圖／翻攝自九派新聞）

4日，被插隊的媽媽韓女表示，情侶插隊時碰到了孩子，與自己發生口角，「插隊2人從我孩子旁邊擠過去了，碰到我孩子了，我就說了一句『為什麼你們一家人都插隊啊』？對方就直接爆粗了說『我就插隊了，妳不能玩就給我滾出去』。」

幸虧一名見義勇為的男士出來，他對插隊男子說，「大男人你還插隊，你還罵人家女的？」插隊男子隨後卻用手指著見義勇為的男子罵，這一行為隨後被兩邊排隊的人指責。

韓女回憶，當時涉事男子見狀表示自己不排了，結果身邊的女子先出手打了見義勇為的男子，「挖他的臉，拽他的頭髮，沒人能想到那個女的能先動手打人，身邊人也都在幫忙拉開。」

韓女表示，事後插隊男子還帶來了迪士尼的工作人員，「意思就是他吃虧了，但是大家（圍觀民眾）都不想讓好人受委屈，都在喊是他不對，是他先罵的人。」

隨後，警方前來調解。韓女感激稱，見義勇為的一家人非常善良，「如果沒有他們，那我和孩子肯定會吃虧。」