　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

情侶迪士尼亂插隊還罵人！「熱心大哥秒出手」遭暴打　行徑惹眾怒

記者鄭思楠／綜合報導​

網曝上海一名帶著2個孩子的媽媽，在迪士尼被一對情侶插隊和辱罵，一男子見義勇為，與該對情侶發生衝突。4日，被插隊的媽媽回應，「是情侶中的女子先動手抓了見義勇為大哥的臉，雙方起了爭執後被拉開，見義勇為的一家人非常善良，如果沒有他們，自己和孩子肯定會吃虧。」

▲▲插隊方毆打見義勇為男子。（圖／翻攝自九派新聞）

▲插隊方毆打見義勇為男子。（圖／翻攝自九派新聞）

據《九派新聞》報導，影片顯示，一對情侶和一男子在拉扯打架，該男子身旁還有一名女子在勸架，她一邊拉一邊說「別打了」，但由於場面過於混亂，該女子沒有拉住。隨後，情侶開始抓男子的臉。

最後，男子的臉被抓了好幾個傷痕。勸架的正是他的妻子，妻子事後在社交平台上表示，自己和老公帶著女兒在迪士尼，看見有人插隊帶著2個孩子的媽媽，老公見義勇為，結果被人抓傷。

她稱，那情侶很突然衝到他們面前，剛打起來的時候，她想要去拉架，但是對方在抓她老公的臉，憑她一個人也拉不住。事後她想好好數落老公一番，可看老公受傷的樣子又心疼。

▲▼情侶被指在迪士尼插隊，一男子挺身而出遭抓傷。（圖／翻攝自九派新聞）

▲見義勇為男子被抓傷。（圖／翻攝自九派新聞）

4日，被插隊的媽媽韓女表示，情侶插隊時碰到了孩子，與自己發生口角，「插隊2人從我孩子旁邊擠過去了，碰到我孩子了，我就說了一句『為什麼你們一家人都插隊啊』？對方就直接爆粗了說『我就插隊了，妳不能玩就給我滾出去』。」

幸虧一名見義勇為的男士出來，他對插隊男子說，「大男人你還插隊，你還罵人家女的？」插隊男子隨後卻用手指著見義勇為的男子罵，這一行為隨後被兩邊排隊的人指責。

韓女回憶，當時涉事男子見狀表示自己不排了，結果身邊的女子先出手打了見義勇為的男子，「挖他的臉，拽他的頭髮，沒人能想到那個女的能先動手打人，身邊人也都在幫忙拉開。」

韓女表示，事後插隊男子還帶來了迪士尼的工作人員，「意思就是他吃虧了，但是大家（圍觀民眾）都不想讓好人受委屈，都在喊是他不對，是他先罵的人。」

隨後，警方前來調解。韓女感激稱，見義勇為的一家人非常善良，「如果沒有他們，那我和孩子肯定會吃虧。」

ET快訊
女闖平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死
快訊／網咖產子涉掐死兒　台中24歲傳播妹遭聲押
宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了
陳維齡沒說話卻成最大亮點！　「3段式表情變化」律師看傻
20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里　驚悚影片曝
台北哪裡最無聊？　「2地方」被嫌爆
快訊／台鐵死亡事故！女闖入遭撞死　肢體破碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

情侶迪士尼亂插隊還罵人！「熱心大哥秒出手」遭暴打　行徑惹眾怒

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

前男友尋仇推閨蜜擋刀亡！她被判賠300萬「竟網路募資」要粉絲湊錢

字節跳動裁員傳「不給年終獎」！員工氣炸與HR互毆　公司：不實

華夏航空客機「擋風玻璃破裂」返航！網傳遭鳥擊　驚悚現場照曝

天安門初代毛澤東像作者周令釗離世　曾設計中國國徽享耆壽104歲　

工廠停產、全員降薪　陸電動車企陷財務風暴...5.72億資產遭凍結

網傳感染XBB1.5大便失禁…「紙尿褲」被瘋搶　陸專家：沒必要

遼寧艦編隊首次接近關島演訓　殲-15作戰範圍涵蓋美軍第二島鏈

跨年夜開敞篷車兜風！22歲正妹「連人帶車慘墜江」失蹤　媽淚尋人

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

情侶迪士尼亂插隊還罵人！「熱心大哥秒出手」遭暴打　行徑惹眾怒

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

前男友尋仇推閨蜜擋刀亡！她被判賠300萬「竟網路募資」要粉絲湊錢

字節跳動裁員傳「不給年終獎」！員工氣炸與HR互毆　公司：不實

華夏航空客機「擋風玻璃破裂」返航！網傳遭鳥擊　驚悚現場照曝

天安門初代毛澤東像作者周令釗離世　曾設計中國國徽享耆壽104歲　

工廠停產、全員降薪　陸電動車企陷財務風暴...5.72億資產遭凍結

網傳感染XBB1.5大便失禁…「紙尿褲」被瘋搶　陸專家：沒必要

遼寧艦編隊首次接近關島演訓　殲-15作戰範圍涵蓋美軍第二島鏈

跨年夜開敞篷車兜風！22歲正妹「連人帶車慘墜江」失蹤　媽淚尋人

國軍爆共諜案！前退役上校刺探軍情　7人遭約談4人聲押獲准

賽諾菲-GSK新冠次世代疫苗獲歐盟核准　台灣引進時程討論中

快訊／退役空軍上校涉共諜案　國防部：全案已進入司法程序

金馬影后「解放雙球」差點出事！　沒穿鋼圈晃很大⋯合作男星貼胸羞紅臉

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

「官、商、黑、金、槍」勾結！　謝龍介陪王鴻薇掃街重砲轟民進黨

女子闖斗六平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死

越南母嬰市場前景看漲　貿協將帶領我商參加越南母嬰用品展

尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

Dyson新款Gen5Detect清潔力更強　「二合一吸頭」更好用

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

大陸熱門新聞

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

醫院通知老人病逝　家屬火化遺體3天後得知搞錯了

22歲正妹屠夫遭家暴！半年後超慘近況曝

陸國宴飲料「天府可樂」宣布破產 配方加中藥曾稱可抗黃麴毒素

華夏航空客機擋風玻璃破裂返航！網傳遭鳥擊

母掏百萬存摺「結婚就給你」　兒淡定回1字

工廠停產、全員降薪 陸電動車企陷財務風暴...5.72億資產遭凍結

她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

跨年夜開敞篷車兜風！22歲正妹連人帶車慘墜江失蹤

字節跳動裁員傳不給年終獎！員工氣炸與HR互毆

網傳感染XBB1.5大便失禁…紙尿褲被瘋搶

22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹婆家狂吸血

更多熱門

相關新聞

北一女樂儀旗隊赴美表演　獲選衛報最佳照片　

北一女樂儀旗隊赴美表演　獲選衛報最佳照片　

北一女中樂儀旗隊127名學生遠赴美國加州參加玫瑰花車大遊行，儀隊整齊劃一的步伐和精準的操槍，還有樂隊澎湃樂聲與多變隊形，除了讓當地觀眾和僑胞大聲讚嘆外，更吸引了外國媒體注意，一張北一女學生在陽光下燦笑揮手的照片，更被英國《衛報》選為本日最佳照片。

不爽遭擦撞！暴力男街頭踹打母子影片曝

不爽遭擦撞！暴力男街頭踹打母子影片曝

肉身插隊排洗車！短髮女被拍回眸比YA

肉身插隊排洗車！短髮女被拍回眸比YA

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

上海2坪租屋每月1700！可「坐馬桶上炒菜」

上海2坪租屋每月1700！可「坐馬桶上炒菜」

關鍵字：

上海迪士尼插隊毆打見義勇為

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

全民領錢了！最高拿15000元

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面