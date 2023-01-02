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大陸 大陸焦點 特派現場

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲上海已監測到XBB.1.5。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

號稱是目前「免疫力脫逃能力」最強的Omicron亞型毒株XBB.1.5，如今在美國確診病例中，已經佔超過總確診數的40%，成為該國主流病毒株。據陸媒報導，目前，上海已經檢測到XBB.1.5。該新聞也讓大批網友崩潰，直呼「根本看不到未來了」。

據《澎湃新聞》報導，近日，全球共享所有流感數據倡議（GISAID）數據庫新增369條大陸本土新冠病毒測序結果，上傳者為上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院（以下簡稱「上海瑞金醫院」）陳賽娟與上海市公共衛生臨床中心（以下簡稱「上海公衛中心」）范小紅領銜的聯合科研攻關團隊。

這些樣本來自上海地區新冠患者，隨機採集於2022年11月23日至12月22日，經基因測序確認30個已知Omicron亞型毒株，尚未發現新的新冠病毒變異株。除了BA.5.2和BF.7相會於上海，在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族占比超過1/3，這些病例絕大多數為境外輸入病例，處於閉環單獨管理中，因此並未造成BQ.1家族和XBB家族的本土大規模傳播。

值得關注的是，上海此次監測到的25例XBB家族中，有3例XBB.1.5，同樣都是境外輸入病例，未造成本土傳播。研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在大陸境內首次檢測到。當前測序結果表明，針對境外輸入新型病毒株較多，仍需要常規開展病毒株檢測為後續的科學防控提供依據。

專家預計，XBB.1.5將會在短時間內成為全世界的主要毒株，需要密切關注。據《央視網》報導，專家稱，XBB傳播速度可能更快，XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株差不多，但免疫逃逸能力增加了。因此，造成的病毒傳播速度可能比之前更快。

關於新毒株再感染風險是否會增加，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科主任醫師李侗表示，「目前XBB毒株的免疫逃逸能力有所增強，和我國流行的BA.5有所差異，感染BA.5後經過一段時間，保護力水平下降，遇到免疫逃逸能力強的毒株，再感染的風險會增加。但是，再次感染主要會發生在一些免疫力低下的人群中，免疫功能正常人群在短時間內再次感染風險比較小，而且感染後的症狀通常比第一次輕微。」

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