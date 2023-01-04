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肉身插隊排洗車！短髮女被拍「淘氣比YA」　後車怒：這個不要臉的

網搜小組／閔文昱報導 

元旦3天連假，不少人趁著放假期間打理愛車，不過有民眾近日前往高雄鳳山保泰路上的一家加油站排隊洗車時，卻看到一旁有其他車輛打算插隊，甚至還有一名婦人下車後直接走到他的前方「肉身卡位」，讓他氣得拿出手機錄影，不過婦人不僅毫不在意，甚至還轉頭對著鏡頭比YA，囂張畫面一出，引發熱議。

一名女子在「爆料公社」發文表示，她2日中午和老公開車到鳳山保泰路加油站排隊洗車，不料卻遇到一輛賓士車硬是要從旁邊插進來，眼見沒人要讓他插隊，一名婦人從副駕下車後竟直接走到原PO車輛前，打算用肉身卡位的方式逼後車讓自家車插入隊伍中，讓原PO老公氣得拿出手機錄影，並大罵「這個不要臉的」。

▲一名婦人用肉身插隊，還對著後方車輛比YA。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲一名婦人用肉身插隊，還對著後方車輛比YA。（圖／翻攝自爆料公社）

然而，卡位婦人發現有人錄影後，不但沒離開，反而還轉頭淘氣對著鏡頭比YA，挑釁意味十足。對此，原PO也在文中大罵，「大家都排好隊，就你最特別，要從旁邊硬插！人還要擋在車前不讓其他人過，按喇叭按到大家都搖車窗下來看了，鳳山保泰路加油站的員工主管也沒半個出來制止處理，雖然就耽誤幾分鐘的時間沒關係，但對後面辛苦排隊的人還有什麼公平？每個人都插隊就好了，幹嘛要排隊？」

影片一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛痛批「人只要無恥天下無敵」、「最差的身教，臉皮厚到極點」、「真的不要這樣人肉占車位，等等遇到什麼失調的，一腳油門下去，倒霉的還是她自己」、「沒水準到極點，誰家的長輩帶回家管好教好」、「這種婦人的臉皮就是厚到用高壓水槍洗臉也還是一樣覺得自己沒錯」。

另外，也有不少網友建議，「這情況應該要叫站長出來處理，讓他學一下教訓。不然下次遇到球棒隊，可能連洗車的錢都省下來了」、「請店家處理，這種事情店家處理比車主處理有用」、「你也下去站，大家都不要洗，後面車子的人就會跳出來」、「她站你也下車陪她占，這樣大家都不要洗車了，就來看誰站的比較久」。

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