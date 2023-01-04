北市街頭暴力片！男遭擦撞竟推倒11歲童狂踹...連他媽媽一起打

記者黃宥寧／台北報導

真的嚇壞！北市士林區臨近芝山國小，1名拖著手推車男子，疑不滿擦肩而過的11歲男童與他發生碰撞，竟暴怒一把將男童推倒在地上，接著以腳狠踹，男童母親見狀衝上前制止，母子倆慘遭暴怒男痛毆，導致男童眼鏡毀損、其母牙齒受傷。警方獲報後，循線找到黃姓男子，全案訊後依傷害等罪函送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區黃姓男子疑不滿11歲男童行走時與他擦撞，竟暴怒出手毆打男童及其母親。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起隨機毆打案，發生去年12月31日下午，據監視器顯示，拖著手推車男子與穿紅色外套男童走在士東路286巷28號上，2人擦身而過，男子不爽男童擦撞到他釀手推車翻車，盛怒之下一把將男童推倒在地，以腳猛踹數下，男童母親見狀衝上前制止反擊，慘遭黃男壓制在地，男童見母親被打也跑上去幫忙，母子卻被拳頭猛烈攻擊狼狽坐在地。

目擊民眾嚇壞報警，轄區警方火速抵達現場，但雙方已離去，經民眾指認男子特徵，隨後在德行東路前查獲涉案的45歲黃姓男子。

黃姓男子向警稱，當時手拉裝滿衣服推車要去洗衣店洗衣，卻遭男童撞擊因此才動手，警方訊後依傷害、毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。

11歲男童與41歲陳姓母親事後也到醫院治療，所幸男童僅有眼鏡毀損，陳女則是臉部、牙齒受傷，由於案發現場臨近國小，也讓許多家長不安與惶恐。