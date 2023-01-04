9萬酒駕罰單欠7年！　花蓮男憂父住處遭查封...乖乖分期繳納

▲▼花蓮分署禁止林男稅籍移轉，並預告將赴現場查封房屋。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林姓男子2015年間在桃園中壢區酒駕遭開罰9萬元，因滯欠多年執行未果，去年5月間桃園市政府交通事件裁決處將全案移送至花蓮分署執行，經查封名下花蓮縣光復鄉未辦保存登記建物，林姓男子因擔心光復鄉老父住處被拍賣，趕緊在農曆年前辦理分期，處理滯欠國家多年的罰單。

林姓男子設籍花蓮光復，長期於桃園謀生工作，2015年4月在中壢區民族路酒駕，且為5年內酒精濃度超過規定標準2次以上無照駕駛酒駕累犯，桃園市政府交通事件裁決處依法裁罰9萬元。林姓男子自收到罰單，7年來只繳了5000元。

去年5月花蓮分署受理此案後，併同林姓男子滯欠約1萬2千多元之健保案件，去年6月30日即至光復鄉戶籍址現場催繳，期限屆至仍未繳納，因林姓男子除光復鄉未辦保存登記房屋外，無其他可執行財產，花蓮分署於去年8月間禁止稅籍移轉，並訂12月29日現場查封房屋。

▲林男酒駕遭罰款裁決書。

林姓義務人得知房屋快被查封，火速自桃園趕回光復老家，表示經濟狀況不佳且房屋為父親住處申請分期，經移送機關同意，翌日偕同父親至分署繳納2萬元，餘款辦理分期繳付。

開車貪杯，樂極生悲，為了愛你的家人朋友，喝酒莫上路，平安過好年。花蓮分署提醒您，務必將手上的罰單儘速繳納，花蓮分署會持續強力執行酒駕裁罰案件，民眾切勿心存僥倖，如有經濟困難無法一次繳清，請主動告知執行人員申請分期繳納。