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酒駕撞1家釀1死3傷獲輕判　夫坐輪椅出庭「盼殺人罪重懲」慰亡妻

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄39歲男子黃子洋前年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與二名女兒重傷，震驚社會，黃男先前被依殺人罪起訴，高雄地院一審以涉酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案上訴後，高雄高分院今（4）日開庭，妻子慘遭撞死的林，坐著輪椅親自出庭，仍控訴黃子洋犯後態度不佳，也認為應該以殺人罪論處，以有效遏止酒駕，並撫慰亡妻在天之靈。

▲▼黃子洋開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲BMW酒駕案今日在高雄高分院開庭，被害的林男親自出庭。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起引發社會矚目的車禍發生在前年12月26日晚間7時20分，黃子洋當時酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，黃男酒測值高達1.24毫克，林男至今仍在積極復健，仍無法上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲▼BMW酒駕男到五福路開車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃子洋前年酒駕開BMW釀一死三傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃子洋在犯案後被羈押看守所，檢察官偵辦後依殺人罪將黃男起訴，去年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋出庭時在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜。據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」這樣的道歉「根本噁心」。

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

高雄地方法院去年7月1日上午10時一審宣判，黃子洋親自到庭聆聽，受傷的林父則沒有到庭，法官依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10月，全案經檢察官上訴到高雄高分院。

民事部分，林男代替死亡范姓妻子的父母和兩名女兒共5人，向黃子洋提起附帶民事賠償醫藥費、精神撫慰金等共3549萬9314元，黃男全部同意，法官因此判黃男應賠償林家5人總共3549萬9314元，黃子洋沒有上訴，已確定。

高雄高分院今日召開辯論庭，受重傷的林男再度坐著輪椅出庭，黃子洋和辯護律師在庭上仍不承認有殺人之故意，也對於自己的酒駕行為感到後悔，也辯稱當時看到林家人就有煞車，而非撞到人才煞車。

林男在開庭後仍希望法院能依照殺人罪來判處黃子洋重刑，以遏止酒駕歪風，他認為因為包括錄影畫面和所有證據都顯示，林男當時是逆向闖紅燈，見到對向車道的車後，為了避免自己撞車，才轉向撞上當時正在馬路中央的林家人，認為黃根本就在說謊，企圖脫罪。

上訴檢察官也要求合議庭依照殺人罪論處，並具體求刑15年，全案辯論終結，將在2月8日上午宣判。

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