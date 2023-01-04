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社會 社會焦點 保障人權

彰化10大測速桿排行榜出爐「1年開罰1.4億元」　冠軍狂拍1.2萬張

▲彰化10大超速違規取締路段。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化社頭鄉員集路與崙饒路口的測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊公布去年度10大超速違規取締排行榜，依超速最低開罰1,600元計算，為縣庫進帳近1.4億元，最令人關注的就是去年4月才設立的社頭鄉員集路與崙饒路口的測速桿，取締12,259件居冠，其次分別為台61線1.44K(伸港鄉)、 台61線5.735K(和美鎮)，及彰化市中山路187.68K。

崙饒路曾因限速50公里，前後2路口限速60公里，讓駕駛忽快忽慢造成違規，狂吃罰單引發民怨，交通隊已於去年9月20日將全路段更新為限速50公里，並增設速限告示牌，保障用路人安全與駕駛權益。但去年4月起在崙饒路路口架設測速桿，取締成果豐碩，取締12,259件居冠，平均每個月拍下千張。

▲▼交通隊提供。（圖／交通隊提供）

交通隊公布去年前10名超速違規路段分別為，社頭鄉縣141線與崙饒路口12,259件、台61線1.44K(伸港鄉)10,530件、台61線5.735K(和美鎮)9431件、台1線彰化市187.68K9180件、139縣道7.7K處往彰化方向取締9176件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺取締7808件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口7713件、社頭鄉中山路1段與和平三路口7211件、員林市員埔路與三潭巷口7013件、台74甲線8.02K處(北上)6719件。

交通隊呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要，一旦超速違規，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1,200元以上2,400元以下罰鍰。

▲彰化10大超速違規取締路段。（圖／彰化縣警局提供）

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