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無照酒駕累犯上網公告...竟沒有照片　南投監理站「離譜原因曝」

▲公路總局所公布的酒駕累犯名單中，無照駕駛者卻未附相片，引發爭議。（圖／翻攝公路總局官方網站「酒駕及拒測累犯公布專區」）

▲公路總局所公布的酒駕累犯名單中，南投縣籍無照駕駛者卻未附相片，引發爭議。（圖／翻攝公路總局官方網站「酒駕及拒測累犯公布專區」，下同）

記者高堂堯／南投報導

酒駕傷人甚至致死慘案每每震驚社會，政府經修法後於去年3月開始上網公布酒駕累犯名單，包括個人相片等個資，以遏止酒駕歪風；但去年被公布的44位南投縣籍酒駕累犯中，竟有6人未附相片，理由是這些駕駛人是「無照駕駛」，導致監理站無法取得駕駛人照片，但也引發爭議。

依《道路交通管理處罰條例》第35條第3項、第5項規定，公路總局官方網站於「酒駕及拒測累犯公布專區」匯集各交通違規處罰機關所公布10年內2次以上的酒駕、毒駕或拒測者相關資訊；而南投縣為台中區監理所轄區，其下設有南投和埔里2處監理分站；南投監理分站在去年4月28日公布全縣首例酒駕累犯劉姓男子個資，包括姓名、照片、酒駕遭查獲的時間地點等，至12月29日兩監理分站共公布44人名單。

▲公路總局所公布的酒駕累犯名單中，無照駕駛者卻未附相片，引發爭議。（圖／翻攝公路總局官方網站「酒駕及拒測累犯公布專區」）

但其中有6人的上網資料的照片欄卻是空白，包括南投監理分站12月1日公布的陳姓男子，以及埔里監理分站於7月至12月間陸續公布的何姓女子、許姓男子、潘姓男子、白姓女子和簡姓男子，共同點皆註記「無照」、「處罰機關未能取得違規駕駛人之可辨識照片者，僅公布其姓名和違法事實等相關資料」。

監理站說明，由於是無照駕駛，監理系統就查無其檔案，也無法附上照片，而警察、戶政等單位礙於《個資法》，也無法直接提供違規者相關照片。

網友也發現其實不只南投，全國各地許多監理站都有相同情形，但也有高雄市交通局官網無論有照、無照皆公布酒駕累犯照片，作為積極，引發網友痛批「南投應該檢討」「（無照酒駕）要爛就爛到底的，你也拿他沒辦法，跟掏空銀行的金融犯一樣」「…個資法來幫酒駕者金鐘護體，在我看來只是藉口，用來掩飾這個體制不作為的藉口」。

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