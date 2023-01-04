他痛批稅收超徵是騙局一場　曝把「這項」算進去赤字近兩兆

▲趙少康痛批，稅收「超徵」是騙局一場。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

針對行政院長蘇貞昌4日宣布將發放6000元現金「還稅於民」的方案，中廣董事長趙少康於臉書指出，「稅收『超徵』是騙局一場」，如果把特別預算花的錢算進去，根本就赤字將近兩兆！

趙少康表示，蔡政府大內宣今年經濟表現良好，所以稅收超徵4500億元，沒想到因此引發強大的「還稅於民」聲浪，讓蔡英文亂了手腳，他批評，蔡英文先說要「把錢花在刀口上」，沒打算全民共享，最後扛不住反彈壓力，蘇貞昌只好髮夾彎，宣布每人普發6000元現金，他再狠批，從人人期待的一萬元減到6000元，不只行徑如同金光黨，說到底，稅收超徵根本只是蔡政府「作帳」來的假數字。

趙少康解釋，稅收超過政府編列的預算目標就叫「超徵」，雖然去年超徵4500億，他透露，但其實「魔鬼藏在細節裡」，蔡英文動不動編特別預算花錢，「前瞻計畫8800億、軍購2400億、防疫紓困振興8400億」都用特別預算處理，不編在正規的公務預算，才會在帳面上超徵4500億，他強調，把特別預算花的錢算進去，「根本就赤字將近兩兆！」

趙少康批評，蔡政府把特別預算常態化，又為了錯誤的能源政策及不漲電價承諾，硬是讓台電虧損2500億、中油虧損2000億，最後還不是要拿民眾的納稅錢來補。他痛批，蔡政府執政荒腔走板，國家財政紀律破洞百出，最後決定還稅於民，也只是因為民進黨這次選得太爛，為了挽救民心的鬧劇一場。他直言，面對2300萬人的前途、財產可以這樣搞，真是不負責任到了極點。