蘇貞昌宣布年後普發6千元　朱立倫怒：若是國民黨效率年前就發錢

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長蘇貞昌、總統蔡英文3日先後宣布還稅於民將普發現金。蘇貞昌今（4）日證實，全國民眾每人發6000元，希望可在開春後送上新春祝福。不過國民黨主席朱立倫提出質疑，國民黨和立院黨團不斷強調要在農曆年前發錢，讓大家好好過年，民進黨竟然說立法程序沒辦法完成，但只要行政院下周把預算送進立法院，以國民黨的效率就可以讓大家在過年前拿到錢，「不要又想拖到三月了，這壓歲錢是屬於全民的。」

行政院宣布年後發6000元現金，對此，朱立倫在中常會質疑，為什麼1800億還要保留400億作為自己的零用錢，行政院要說清楚。此外，朱立倫也宣布徵召南投縣前縣長林明溱補選南投立委，希望中常會能夠支持。

朱立倫表示，國民黨和立院黨團強調要在農曆年前發錢，讓大家好好過年。民進黨竟然說立法程序沒辦法完成，但只要行政院下周把預算送進立法院，「以國民黨效率，只要下禮拜出行政院，就能在農曆年前讓民眾拿到錢，其他黨團做得到嗎？願不願意去做？不要又想拖到三月了，這壓歲錢是屬於全民的。」

至於蔡英文總統在元旦提到兩岸戰爭不是選項，要和平對話，朱立倫說，民進黨追隨國民黨腳步，蔡英文的這句話太熟悉了，「每次我說到要交流要和平，民進黨側翼甚至領導者，都說國民黨主張就是賣台，難道我說這個是第一天嗎？我每次都這樣講吧！唯有透過強力國防、對話，兩岸交流才能不斷進行。」