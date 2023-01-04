花蓮學子真行！犧牲暑假密集訓練　國際技能人大賽獲1金1銀

▲▼縣長徐榛蔚約見獲獎學生、指導老師及校長等，肯定師長用心付出與孩子們的精湛表現。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮學子榮獲2022 Artisan Festival韓國國際技能人大賽一金一銀殊榮，花蓮縣長徐榛蔚於3日約見獲獎學生牛駿彬、王語菲、指導老師黃湘涵、明義國小校長吳惠貞以及慈大附小主任蘇秋碧，肯定指導老師的用心付出與孩子們的精湛表現。





「2022 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」為韓國技能人協會（Korea’s Talented Person Association）、韓國文化體育觀光部及釜山市政廳等單位共同舉辦，計有韓國、荷蘭、澳洲、台灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南……等國家選手參與競賽，比賽項目包含翻糖蛋糕、藝術麵包、造型蛋糕等17項。花蓮縣明義國小四年級牛駿彬同學及慈大附小六年級王語菲同學首次參賽就分別獲得翻糖蛋糕裝飾組金牌及銀牌，表現優異。

徐榛蔚首先恭賀獲獎的孩子們，她談到，今天能獲得豐碩的成果，孩子們要懷著感恩的心，感謝師長在過程中的指導與陪伴，並勉勵孩子們要持續努力，不斷精進。

▲徐榛蔚欣賞得獎作品並親切向獲獎學生恭喜。

現場指導老師黃湘涵分享到，為培養孩子們手感，事前有培訓孩子們考取黏土證照，並於暑假期間進行密集訓練，希望孩子們能做出自己心目中想要的樣子。對於練習中的素材也都採用國際賽事規格，在成本高昂且須高壓的練習環境下，兩位孩子仍兢兢業業投入練習，此番得獎實至名歸。

教育處表示，為了支持孩子們多元發展，勇敢逐夢，花蓮縣政府推動技藝教育向下扎根，結合職業試探中心提供各類試探課程，讓孩子們透過體驗逐步確認性向，奠定生涯發展的基礎，打造無限寬廣的未來。