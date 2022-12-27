1圖看義務役制度改革四大重點！　福利待遇、訓練項目皆大增

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文今（27）日親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，說明調整義務役制度的相關政策，拍板將現行4個月義務役延長為1年，以及薪資調漲至2萬6307元等，以下為這次義務役制度改革四大重點。

一、實施日期：預計待公告期滿一年後，於2024年1月1日開始施行。

二、適用對象：2005年（即民國94年）後出生的役男。

三、福利待遇：以二等兵為例，從原先的薪資6510元調漲至1萬130元，再加上專業加給1萬190元，合計共2萬320元，此外，政府負擔軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元，全部加起來共2萬6307元。

四、訓練項目：前8周的入伍訓練增加模擬戰場實景抗壓訓練、健康管理與運動科學概論、戰鬥間各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數從104發至160發、戰傷救護與求生訓練等課程；後44周的部隊訓練，增加「新式武器、裝備及民防訓練」，具備執行國土守護及民防任務技能。協同民防任務訓練的部分，守備部隊役男於駐地專長訓練時，施以民防任務訓練，習得災害防救技能及自救互救能力，確保災、戰時均能維持社會持續運作韌性。

▲義務制度改革四大重點。（圖／記者皮心瑀製）