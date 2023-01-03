LINE大放送「7款祝賀貼圖」超可愛！一鍵爽用到端午節

▲7款祝賀貼圖，一鍵免費下載。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE全新「7組新年貼圖」又免費上架了，像是黑白工、奧樂雞與藝人KID與周曉涵貼圖之外，另外4組是不在架上的隱藏貼圖，包括只是一顆麻糬、插畫家BUNNY KONBINI、阿基獅的日常旗艦版，以及可愛的麻將兔兔。下載期限有90至180天不等，都可以在過年刷版祝賀，有趣的是，阿基獅的日常旗艦版「超前部署」，連兒童節快樂、母親節快樂、端午節快樂的圖案都準備好了。

LINE 發票管家 × 黑白工｜下載請點

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下載期限：2023/2/1，90天

奧樂雞 × Icon愛康｜下載請點

下載期限：2023/1/17，90天

包你發 × KID周曉涵 一起來當好野人｜下載請點

下載期限：2023/2/2，90天

阿基獅的日常旗艦版｜下載請點

下載期限：2023/2/2，180天

新光三越與Bunni Konbiny｜下載請點

下載期限：2023/1/29，90天

打開宅神爺 換你當大爺｜下載請點

下載期限：2023/1/27，180天

LINE購物 × 只是一顆麻糬｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天