館長狂尻頭部「3分鐘打趴Toyz」！他揭1問題怒喊：根本羞辱人

▲館長快攻打臉一擊。（圖／翻攝Toyz YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

前電競選手Toyz近日和館長談成150萬元的訓練合約，29日到成吉思汗健身俱樂部林口館，親自接受館長的重砲拳擊教學，短短3分鐘，館長猛攻Toyz的頭部，最後Toyz被打趴躺在地上，就有網友表示，很明顯館長和Toyz完全是不同量級的，這樣的訓練沒有意義，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「認真討論，館長今天扁椅子有意義嗎？」任何拳擊賽，或是自由搏擊賽，基本上都會分量級比賽，「今天館長打椅子，100公斤（打）65公斤，這很明顯是完全不同量級，是在練什麼？」

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原PO表示，館長說要讓Toyz適應未來比賽強度，但他認為這樣的訓練太超過，未來比賽Toyz也不會對上100公斤的對手，「而且把一個第一天練的新手，才剛學好基本的左直拳、右直拳、腳步、防守的人，丟進去跟3個教練打，是要練什麼內容啊？完全沒意義吧」。

▲原PO認為，量級不同，訓練沒有意義。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友也認為太超過，「根本在羞辱，看不出來訓練了什麼」、「人家蓋伊也是練一陣子基礎才進籠對打」、「量級跟經驗差這麼多，對打是羞辱不是對練」、「真的沒意義啊，哪個人剛拿球棒就上一軍」、「還在那邊說什麼沒用全力，量級根本不同」。

不過也有網友笑說，這一切都是賺流量，「館長認真打，只要一拳，椅子就會倒了」、「真認真，一拳就暈過去了」、「第一天就對打，就是博流量，爽揍而已」、「練習還帶攝影，當然要秀一番啊」、「賺流量騙你看戲阿，賺翻了」。另外，也有網友提到，「館長別部影片好像有提過，學拳剛開始就是要被揍的樣子」、「痛過你身體會記住，有差」、「練柔道一開始也要被摔」。

事實上，館長曾在直播上分享學習武術的經驗，每天去道館先熱身，熱身完之後開始滾，滾一個小時後踢沙包，踢完沙包打沙包，就這樣持續三個月，「先練好基本功，學會保護自己」，新手要體驗被摔的感覺，不過一切都以安全為主，教練會用腳絆倒的方式，並拉住力量。