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LINE可愛貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲LINE免費貼圖快一鍵下載。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE本周推出5款免費貼圖，包括萌兔卡洛特、小7超商OPEN小將與懶散兔與啾先生等，其中OPEN小將是隱藏版之外，也最為佛心與大方，免加官方好友就能一鍵下載，另可直接贈送給親友們，使用期限到明年暑假。《ETtoday新聞雲》也另外整理26款貼圖，快把「2023新年快樂」祝賀貼文載起來吧！

LINE TAXI × 卡洛特｜下載請點

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下載期限：2023/1/26，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

2023 OPEN！新年快樂動次動｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Pocky×懶散兔與啾先生: 兔年萌萌的｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台灣Pay × Pay吉賀歲免費貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/26，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

黑貓 with you｜下載請點

下載期限：2023/1/26，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為另整理的26款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡｜下載請點

下載期限：2023/1/18，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物直播×煎妮花｜下載請點

下載期限：2023/1/14，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物 × 寶鼻｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

得利狗狗｜下載請點

下載期限：2023/1/14，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/15，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

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陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

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生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

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LINE購物 夯話題×鹿鼻羊｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

輝熊 1 歲生日快樂！｜下載請點

下載期限：2022/12/31，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/11，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

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中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

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[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點

下載期限：2023/1/4，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/5，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點

下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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