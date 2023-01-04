過年前來不及發現金？　賴士葆批：蘇貞昌「閣揆保衛戰」的陽謀

▲王鴻薇車隊掃街，立委賴士葆、議員陳炳甫陪同受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長蘇貞昌日前鬆口「全民共享」擬每人發現金，但民進黨總召柯建銘直說農曆年前絕對來不及通過法源依據及特別預算。國民黨立委賴士葆4日對此分析， 行政院長蘇貞昌想藉由「還稅於民」當作閣揆保衛戰的一根浮木，因此柯建銘才這樣說，好讓蘇貞昌的任期可以延長到下個會期。

賴士葆今早陪同國民黨立委補選參選人王鴻薇掃街並接受媒體聯訪，針對柯建銘說農曆年前絕對來不及通過「還稅於民」，他表示民進黨目前完全執政，只要想做，明天行政院就可以開臨時院會，週五立法院開程序委員會。他分析，目前有一點點味道，行政院長蘇貞昌想藉由還稅於民、發全民現金紅包，以此當作他閣揆保衛戰的一根浮木，因此柯建銘才說農曆年前絕對來不及通過。

賴士葆表示，其實只要立法院繼續延長開會一個禮拜，不管是總預算、發現金特別預算、閣揆專題報告，「都來得及」。而對於柯建銘的說法，賴批評「這是道地的陽謀」，就是為蘇貞昌保住閣揆的一個陽謀。

另外，對於藍營喊發現金1萬元，行政院則拍板6千元，賴士葆首先表示，樂見也歡迎蔡政府從善如流，並指去年2月他就跟立委曾銘宗、費鴻泰提出還稅於民。接著他話鋒一轉，直言6千元實在有點少，畢竟政府超收4500億，每人發6千元大概只還了1300億而已，「實在太少了！跟人民期待1萬元有落差！」

至於政府以超收稅款來補助台電1千億，賴士葆表示「有人有意見」，因為今年總預算審查還幫台電增資1500億，結果還要補助台電，等於政府在告訴人民「台電還會繼續虧錢」，可是政府又還要把核2、3廠準時除役，這是蠟燭兩頭燒，讓台電虧損很嚴重，又要拿人民稅收去補。

另外，政府以超收稅款來補助勞健保， 賴士葆表示「大方向是對的」，但他也說，健保的部份負擔是不是就可以不用調漲，「不能一方面跟老百姓收錢，一方面又給健保補貼」。他強調，這些都有「雙重補貼」的問題，這些都很值得再去計算，算完之後應該足夠年前發1萬元給老百姓。