快訊／每人發6000元！　蘇貞昌宣布全民共享：開春可領大紅包

記者陳家祥／台北報導

去年超徵4500億稅金，總統蔡英文日前召開國安會議決定其中的1800億在扣除必要規劃後，可與全民共享。對此，行政院長蘇貞昌4日宣布，1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

蘇貞昌上午視察曾文水庫水情時，意有所指地說，極端型氣候小小小的台灣南北差異都很大，像今天北部還陰雨綿綿，但南部艷陽高照。北部的水庫都要調節水量，但南部像曾文水庫只剩28%，我們感謝農民各界大家一起配合，政府也都有配套措施，這就是「政府都要準備應付不時之需」。

蘇貞昌指出，國民黨執政的時候常常可以看到收入、稅徵有短徵的情況，舉例來說，像2009年國民黨執政就曾經短徵2000多億，但蔡總統上任以來，年年實徵數都比預算數多出很多，這是行政效率跟全民共同努力的成果。

蘇貞昌指出，蔡總統在12月31日主持國安財經相關會議中，明確做了3點裁示，就其中1800億就是要留做應對不時之需，並讓全民共享經濟成果。行政院雖然在連假休息中，各部會也都大家一起來開會，並且在研擬相關怎麼樣落實總統三點裁示。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌指出，對於1800億，準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

蘇貞昌強調，這些都必須要有綿密的作業及立法院同意，不需要再經修法程序，也特別讓低收入戶、中低收入戶的民眾能得到即時的溫暖，所以今天下午交代衛福部約請各縣市政府的社會局，大家一起商量，中央會把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，最快能在農曆過年前讓低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元的加發，能夠每個月入帳。