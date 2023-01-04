蘇貞昌宣布「每人發6000元」　侯友宜：復甦經濟才是最重要的

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

去年超徵4500億稅金，總統蔡英文日前決定其中的1800億在扣除必要規劃後，可與全民共享；行政院長蘇貞昌4日宣布，1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。對此，新北市長侯友宜說，「給民眾是必然的」，如何讓市民快速的從經濟困頓中復甦才是最重要的。

蘇貞昌指出，蔡英文在12月31日主持國安財經相關會議中，明確做了3點裁示，就其中1800億就是要留做應對不時之需，並讓全民共享經濟成果。對於1800億，準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

侯友宜回應，稅收多出以後給民眾，這是必然的。但這些過程中，如何帶動經濟也很重要，因為去年疫情，嚴重影響辛苦的基層第一線的打拼的市民，如何讓市民快速的從經濟的困頓中復甦，是最重要的環節，政策決議的過程中一定要把這部分放到最重要的位置來看。

