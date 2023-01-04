中常委蕭景田涉賄8百萬交保　國民黨尊重檢調：乾淨選風、勿枉勿縱

▲國民黨中常委蕭景田涉賄選。（圖／記者黃宥寧攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常委蕭景田因捲入台北市新科議員林杏兒的樁腳涉賄案，又遲遲未到案遭通緝，原來他是在檢調日前登門搜索時翻牆落跑，神隱多日，直到昨天才自行到案，檢方依違反公職人員選舉罷免法且嫌疑重大，也有逃亡、串滅證之虞聲押禁見；士林地院認為尚無羈押必要，裁定八百萬元交保。可抗告。國民黨今（4）回應，堅持乾淨選風，任何人或事都不會改變這個立場，尊重檢調偵辦，希望司法勿枉勿縱。

法官昨傍晚8時許召開羈押庭，經2小時庭訊後認為，依照多名里長證述及卷內證據，可認定蕭景田違反《選罷法》罪嫌重大，且他在調查官到住處搜索時，翻越後牆落跑，刻意躲避偵查有逃亡之虞，有羈押原因，但認為沒有羈押必要，因此裁定800萬元交保。

蕭景田昨深夜交保離去時，面對記者詢問「有用現金買票嗎」、「有沒有話要說」、「是林杏兒的乾爹嗎」等問題，均不發一語，僅揮手點頭示意，隨即在親友陪同下搭上座車離去。

對此，國民黨表示堅持乾淨選風，任何人或事都不會改變這個立場，尊重檢調偵辦，希望司法勿枉勿縱，可以讓真相水落石出，維護乾淨選風及台灣的民主價值。

▲國民黨中常委蕭景田被裁定800萬交保，親友拖行李箱到法院。（圖／記者黃宥寧攝）